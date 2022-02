Lutto a Domenica In, il pensiero di Mara Venier per Stefano Magnanensi

Le signore della Rai 2021-2022: da Mara Venier ad Antonella Clerici

Un lutto gravissimo, quello che ha colpito Domenica In, e che riguarda il Maestro Stefano Magnanensi. Il numero uno della band che si occupa dei momenti musicali della trasmissione ha infatti perso sua madre, motivo per il quale ha dovuto saltare la puntata del 13 febbraio. Il ricordo di Mara Venier è corso subito al suo collega e grande amico, rivolgendogli un pensiero bellissimo.

Domenica In, lutto per Stefano Magnenensi

Le prime parole di Mara Venier sono tutte per il suo amico, Stefano, colpito da un lutto molto grave. Il Maestro ha infatti perso la madre, motivo per il quale non è potuto essere presente in puntata e rallegrare tutti con la sua consueta energia, leggerezza e voglia di coinvolgere tutti gli ospiti in studio.

Un volto rassicurante e fisso del programma di Rai1 che è tutt’altro che marginale. La sua assenza si è fatta sentire forte nei mesi della pandemia, nei quali lo spazio accanto alla conduttrice ha dovuto svuotarsi per garantire la sua sicurezza e quella di tutti i lavoratori della Rai. Un tempo che è sembrato infinito, almeno fino a quando la band non è tornata in diretta per arricchire il racconto con la sua musica dal vivo.

A capo di questo complesso c’è sempre lui, Stefano Magnanensi, pronto a entrare in gioco in ogni momento delle lunghe interviste one-to-one che la padrona di casa di Domenica In conduce con grande sensibilità e competenza. La sua voce è diventata la colonna sonora dei pomeriggi di festa nei quali l’appuntamento con l’intrattenimento è ormai fisso e molto apprezzato da tutto il pubblico.

Chi è Stefano Magnanensi

Un volto amato della domenica, con una grande carriera alle spalle e davanti a sé. Compositore di grande talento, Magnanensi ha lavorato per anni in tv e accanto a Raffaella Carrà, nel talent Rai Forte Forte Forte. Da direttore d’orchestra di Domenica In, ha riscosso una serie di successi ed è diventato un elemento immancabile della narrazione di Mara Venier, che lo vuole accanto a sé in ogni momento.

Della sua vita privata si sa molto poco. Il Maestro è molto riservato e si limita portare davanti alla telecamera solo la sua musica e la sua grande passione per l’intrattenimento. Sappiamo che è nato ad Arezzo nel 1962 ma la sua vita è rimasta riservata nonostante il successo riscosso in tv accanto alla conduttrice veneta, che ne ha fatto la sua fidata spalla.

Tutti pazzi per Sanremo a Domenica In

La mancanza di Stefano Magnanensi si è sentita in maniera evidente durante lo spazio speciale dedicato al Festival di Sanremo. Mara Venier è partita con Donatella Rettore e Ditonellapiaga, che hanno portato il loro brano sanremese Chimica. Il dibattito è proseguito con alcuni esperti, tra cui Marino Bartoletti, Pierluigi Diaco e Fabio Canino.

Il Maestro potrebbe già tornare in studio domenica 20 febbraio, per una nuova puntata all’insegna dell’allegria, seppure nel ricordo della mamma che ha appena perso e che è stata ricordata – doverosamente – da Mara Venier in apertura di puntata, quella del boom da post Sanremo.