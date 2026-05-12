Chiude Affari Tuoi 2026, arriva l’annuncio di Marco Liorni: c’è la data

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IPA L'Eredità pronta a prendere il posto di Affari Tuoi

È tempo, o quasi, di ferie per Stefano De Martino. Dopo un’altra stagione di ascolti brillanti, nonostante l’agguerrita concorrenza de La Ruota della Fortuna su Canale 5, Affari Tuoi si prepara a fermarsi nei mesi più caldi. Al suo posto tornerà L’Eredità, con Marco Liorni confermato alla conduzione anche durante l’estate. È stato lo stesso volto del quiz ad annunciare il cambio in diretta, dando così conferma alle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane.

Quando finisce Affari Tuoi 2026, al suo posto L’Eredità

A L’Eredità Marco Liorni ha annunciato che il suo programma – che ogni giorno appassiona più di quattro milioni di spettatori – continuerà anche durante l’estate, cosa che finora non era mai accaduta.

Cambierà però fascia oraria e andrà in onda in quella, decisamente prestigiosa, dell’access prime time, subito dopo il telegiornale, in quello che è lo spazio tv più seguito dalla giornata.

Dal 20 luglio L’Eredità prenderà il posto di Affari Tuoi. Il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino si fermerà sabato 18 luglio e da quel momento sarà Liorni ad accompagnare il pubblico nell’orario più seguito della serata per tutta l’estate.

“Questa estate, se vorrete, L’Eredità sarà con voi in un’altra collocazione, dopo il telegiornale. Quando finirà la programmazione di Affari Tuoi con Stefano De Martino, prenderemo lo stesso posto, più o meno dalla metà di luglio fino ad agosto e ai primi giorni di settembre. Sarà un’edizione sorprendente. La Ghigliottina ci sarà sempre ma per il resto un gioco… non voglio dirvi altro perché sarà veramente una sorpresa”

Nella fascia del preserale, quella abitualmente occupata da L’Eredità, tornerà protagonista Reazione a catena con Pino Insegno. Giunto alla ventesima edizione, il format potrà contare quest’anno su una scenografia completamente rinnovata e nuove prove, che si aggiungeranno a quelle già conosciute e apprezzate dal pubblico.

In ogni puntata due squadre, composte da tre giocatori, si sfideranno tra Catene musicali, Una tira l’altra e Intese vincenti, con la novità dei giochi de Le parole mancanti (in cui si devono indovinare le parole che mancano per completare una notizia) e de La sillaba fortunata (dove la sorte si affianca all’acume per arrivare alla soluzione).

Anche La Ruota della Fortuna si ferma su Canale 5

A sfidare L’Eredità di Marco Liorni non ci saranno Gerry Scotti e Samira Lui con La Ruota della Fortuna bensì The Wall, che sarà condotto da Max Giusti. Mediaset ha deciso di seguire le orme della Rai e mandare in vacanza la sua trasmissione di punta. Una pausa necessaria dopo il successo inaspettato degli ultimi mesi.

La Ruota della Fortuna dovrebbe fermarsi lo stesso giorno di Affari Tuoi, quindi non andare più in onda dal prossimo 20 luglio ma Mediaset non ha ancora ufficializzato il rumor.

Dunque, dopo un anno di sfide serrate a colpi di ascolti, l’access prime time si prepara a una prima pausa dai suoi due programmi di punta. Il confronto tra L’Eredità e The Wall lascia spazio a una fase di sperimentazione: un inedito banco di prova che servirà a testare nuovi titoli in vista della prossima stagione del preserale.