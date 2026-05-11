Milena Vukotic: “Io e Lino Banfi non siamo immortali”. Per chi vuole il ritorno di Un medico in famiglia

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Ansa Milena Vukotic e Lino Banfi

Ci sono serie tv che non finiscono mai del tutto, anche quando spariscono dal palinsesto televisivo. Restano nelle abitudini, nelle repliche, nei ricordi di famiglia e in quelle frasi che il pubblico continua a citare come se l’ultima puntata fosse andata in onda ieri. Un medico in famiglia appartiene esattamente a questa categoria. E ora Milena Vukotic, l’indimenticabile nonna Enrica della fiction Rai, ha riacceso la nostalgia dei fan con un desiderio molto chiaro: tornare sul set accanto a Lino Banfi per regalare alla serie un ultimo capitolo. D’altronde, se I Cesaroni hanno avuto il loro revival perché non potrebbe toccare anche alla famiglia Martini?

Milena Vukotic vuole il ritorno di “Un medico in famiglia” in tv

A 91 anni Milena Vukotic non parla del passato con malinconia, ma con la lucidità affettuosa di chi sa bene quanto una storia televisiva possa rimanere attaccata al cuore degli spettatori. In un’intervista al settimanale Oggi, l’attrice ha raccontato il suo sogno: rivedere la grande famiglia Martini riunita, almeno per una stagione conclusiva di Un medico in famiglia.

“Lino e io vorremmo ritornare sul set. Le nostre esistenze sono andate avanti, però il legame tra noi attori non s’è mai spezzato”, ha spiegato l’attrice, ricordando quanto il rapporto nato nella fiction sia rimasto vivo anche lontano dalle telecamere. Un dettaglio, più di tutti, dice molto: Margot Sikabonyi, che nella serie interpretava Maria, continua ancora oggi a chiamarla “nonna”. E non è solo un vezzo, ma il segno di un affetto professionale e umano che il pubblico ha sempre percepito come autentico.

La serie, andata in onda su Rai 1 per dieci stagioni dal 1998 al 2016, ha accompagnato quasi vent’anni di televisione italiana, trasformando casa Martini in un luogo familiare anche per chi la guardava dal divano. Per questo l’idea di un ritorno, magari pensato come saluto definitivo, non sarebbe male. Ma subito nasce una domanda: la Rai ascolterà l’appello?

Il forte legame con Lino Banfi

La frase più forte pronunciata da Milena Vukotic è anche quella che colpisce di più: “Bisogna che la Rai si sbrighi. Non siamo immortali”. In queste poche parole c’è la tenerezza di chi vorrebbe chiudere un cerchio, ma anche l’urgenza concreta di non lasciare passare troppo tempo.

L’attrice ha spiegato che lei e Lino Banfi vorrebbero “girare l’ultima stagione” della loro “serie del cuore”. Un desiderio che arriva in un momento in cui la tv italiana sembra guardare con sempre più interesse ai grandi ritorni, soprattutto quando si tratta di titoli popolari capaci di parlare a più generazioni. Dopo anni di reboot, reunion e revival come quello de I Cesaroni, perché non immaginare anche una nuova parentesi per Un medico in famiglia?

Naturalmente, per ora non c’è un annuncio ufficiale. C’è però una spinta emotiva importante, quella di due volti simbolo della fiction italiana, pronti a ritrovare i personaggi che li hanno resi ancora più amati dal grande pubblico. “A Lino voglio un bene dell’anima”, ha detto l’attrice, aggiungendo: “L’ho sposato per fiction e il mio vero marito, Alfredo Baldi, ha scritto un libro su di lui. Con Lino ci sentiamo tutti giorni”.

È una dichiarazione semplice, ma piena di calore. Racconta un’amicizia che è andata oltre il copione e che spiega perché il pubblico abbia sempre creduto tanto alla loro coppia nella serie. Nonna Enrica e Nonno Libero, del resto, per molti spettatori sono stati una specie di famiglia allargata. E in molti, tra gli affezionati, sperano come l’attrice nel loro ritorno in tv.