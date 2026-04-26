Verissimo, anticipazioni del 26 aprile: ospiti Michelle Hunziker e Marco Bocci

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Silvia Toffanin Verissimo 26 aprile

Torna domenica 26 aprile il consueto appuntamento con Verissimo. Nel talk show condotto da Silvia Toffanin volti celebri del piccolo schermo, sportivi e artisti della canzone condivideranno le proprie storie: nella puntata di oggi, arriveranno i conduttori di Battiti Live Spring, Michelle Hunziker e Alvin, e l’attore Marco Bocci. Ma ci sarà spazio anche per la drammatica vicenda di Crans-Montana, con l’intervista ai genitori di una delle vittime.

Verissimo, spazio ai conduttori di Battiti Live Spring

La grande musica torna protagonista nel salotto di Verissimo: nel salotto di Silvia Toffanin arriveranno il 26 aprile i due conduttori della nuova edizione di Battiti Live Spring, la versione primaverile del concerto che riunisce i più grandi nomi della musica italiana e internazionale. La padrona di casa avrà quindi modo di chiacchierare con Alvin, veterano al timone dello show, e Michelle Hunziker, al suo esordio e chiamata a raccogliere il testimone da Ilary Blasi.

L’incontro con la conduttrice di origine svizzera fornirà probabilmente il pretesto ideale per parlare del nuovo amore con Giulio Berruti: che Michelle approfitti dell’ospitata per ufficializzare o smentire la relazione?

Verissimo, arrivano Lino Banfi e Marco Bocci

Nella puntata del 26 aprile di Verissimo l’attore Marco Bocci, volto molto amato della fiction italiana, presenterà la nuova serie che lo vedrà protagonista su Canale 5, Alex Bravo – Poliziotto a modo suo. Sposato con la collega Laura Chiatti, l’interprete 47enne racconterà i momenti più significativi della sua carriera e della sua vita privata.

Diverso scenario per Lino Banfi: l’indimenticabile protagonista di Un medico in famiglia si appresta a compiere 90 anni, e in occasione dell’importante traguardo presenterà il libro autobiografico 90, non mi fai paura! Un’occasione perfetta per ripercorrere le tappe più importanti di una carriera indimenticabile, con retroscena e aneddoti dal set.

Verissimo, Tina Cipollari in versione privata

Il pubblico di Canale 5 ha imparato ad apprezzare Tina Cipollari per le sue battute ironiche e gli interventi diretti nello show Uomini e Donne. Lontano dai set televisivi, tuttavia, l’opinionista è una mamma affettuosa e presente: proprio nel salotto di Silvia Toffanin, Tina presenterà suo figlio Francesco, nato dal matrimonio con Kikò Nalli.

Verissimo, la tragedia di Crans-Montana

Lo scorso Capodanno, un devastante incendio nel bar Le Constellation a Crans-Montana (Svizzera) causò oltre 40 morti e più di 100 feriti, tra cui diversi giovani italiani. Una vera e propria tragedia, che ha lasciato intere famiglie a gestire un dolore incommensurabile, mentre le indagini per accertare le responsabilità del fatto sono ancora in corso.

A oltre tre mesi dall’episodio, Silvia Toffanin ospita Giovanna e Andrea, genitori di una delle vittime del rogo, Chiara Costanzo: i due racconteranno come abbiano scelto di trasformare il dolore in una fondazione dedicata ad aiutare i ragazzi.

Dove e quando vedere Verissimo

I telespettatori potranno seguire la nuova puntata di Verissimo del 26 aprile in diretta su Canale5 a partire dalle 16.30, dopo il consueto appuntamento con La forza di una donna, oppure in streaming su Mediaset Infinity dove resterà a disposizione anche nei giorni successivi. Clip e momenti salienti saranno visibili anche sui canali social del programma dove si potrà intervenire lasciando il proprio commento o un semplice like.