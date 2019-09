Ecco quali sono i 3 segni più sinceri e affidabili dello zodiaco

editato in: da

Quante volte abbiamo a che fare con persone che ci mentono spudoratamente? Forse sarebbe ora di chiedere il segno zodiacale.

Alcune persone proprio non ce la fanno a dire la verità. Spesso di tratta di bugie innocue, dette per tranquillizzare o non urtare la sensibilità altrui. Altre, invece, sono così inutili che non avrebbero proprio motivo di esistere. Pensate al ragazzo che vi dice: «Il problema non sei tu, sono io, sto avendo solo un brutto periodo ma mi piaci da impazzire». Il 99% delle volte è una grandissima bugia. Certo, come dice quel gran cult di La verità è che non gli piaci abbastanza, c’è sempre quell’1% di eccezionalità. Ma è cosa rara. Ma ha senso dire una cosa del genere? Non è meglio dire l’unica cosa vera e togliere ogni speranza? Oppure, pensate ai vostri amici che per non ferirvi vi tengono nascoste delle cose e non vi dicono ciò che pensano veramente di certi vostri atteggiamenti. È davvero la cosa migliore da fare? Ovviamente no. Ma essere schietti e diretti non è una qualità di tutto lo Zodiaco. Tranne che di questi tre segni.

Partiamo dal Gemelli. Conosciuto in genere come il segno dalla doppia faccia, in realtà è uno dei più sinceri dello zodiaco. Potrebbe non sembrare perché, vista la sua duplice natura, tende a cambiare idea molto in fretta. Pensate che a volte sia contradditorio? È vero, ma è proprio così. Dice sempre quello che pensa, anche se a volte non c’entra nulla con quello che credeva il giorno prima.

Continuiamo con il Leone. Questo segno è uno dei più orgogliosi che ci siano. Per il Leone il rispetto e l’onestà sono cose fondamentali e non possono mancare in nessun rapporto. Per questo, anche se in difficoltà, cercherà sempre di fare la cosa più giusta, anche quando si tratterà di dire una verità scomoda.

Ma il segno più schietto dello zodiaco è lo Scorpione. Di lui si dice spesso che sia insensibile e senza cuore… ed è proprio per questo che non ha problemi a dire la verità. A costo di essere sgarbato e di urtare i sentimenti altrui, lo Scorpione sputerà fuori dalla bocca senza troppi complimenti quello che pensa.