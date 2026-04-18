Mary di Danimarca, la Cresima dei figli gemelli. Il toccante gesto di Felipe di Spagna

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IPA La royal family danese e Felipe di Spagna

Una presenza non annunciata ma carica di significato. Felipe di Spagna è apparso a sorpresa a Copenaghen per partecipare alla Cresima del Principe Vincent e della Principessa Josephine, i figli minori di Mary e Frederik di Danimarca. La cerimonia si è svolta sabato mattina nel prestigioso Palazzo di Fredensborg, storica residenza reale che da generazioni ospita gli eventi più importanti della monarchia danese.

La partecipazione del sovrano spagnolo non figurava nel programma ufficiale e proprio questa assenza aveva alimentato dubbi sulla sua presenza. Invece il marito di Letizia ha scelto di partire in forma privata venerdì sera, raggiungendo la Danimarca da solo per essere accanto alla famiglia reale in una giornata particolarmente delicata.

Il gesto assume un valore ancora più forte se si considera il legame personale che unisce il re spagnolo al giovane Vincent: Felipe è infatti il suo padrino di Battesimo. Nel 2011, però, non aveva potuto partecipare alla cerimonia per impegni istituzionali all’estero. Questa volta ha voluto esserci, accompagnando il figlioccio in uno dei momenti più importanti del suo percorso religioso.

La Cresima dei gemelli quindicenni si è celebrata alle 11 del mattino, seguita da un ricevimento privato con familiari e amici nella serra del palazzo. Un appuntamento intimo ma profondamente simbolico, che conferma ancora una volta la solidità dei rapporti tra la Casa reale spagnola e quella danese.

La Cresima dei figli di Mary di Danimarca e il gesto di Felipe di Spagna

L’arrivo di Felipe di Spagna al Palazzo di Fredensborg ha regalato una serie di immagini destinate a far parlare. Il primo saluto del sovrano è stato naturalmente per il protagonista della giornata, il Principe Vincent, accolto con grande calore e orgoglio da parte del padrino reale.

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Subito dopo, il Re si è rivolto a Josephine, elegantissima nel suo abito bianco. La giovane Principessa ha rispettato perfettamente il protocollo, eseguendo un inchino impeccabile davanti al sovrano spagnolo. Lo stesso gesto è stato ripetuto poco dopo dalla sorella Isabella, segno di una nuova generazione perfettamente educata ai codici della monarchia europea.

Uno dei momenti più toccanti della mattinata è stato però l’abbraccio tra Felipe VI e Frederik X. I due si conoscono da decenni, da quando entrambi erano eredi al trono, e oggi condividono non solo il ruolo di sovrani, ma anche una profonda amicizia personale. Un rapporto che rappresenta uno dei pilastri della vicinanza tra le due famiglie reali.

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Dopo aver salutato anche il Principe Christian, futuro erede al trono danese, il momento più intenso è arrivato con Mary di Danimarca. Felipe si è avvicinato alla Regina con due baci sulle guance e parole di sincero conforto per la recente scomparsa del padre, John Donaldson.

“Mi dispiace molto per la vostra perdita”, le ha detto il sovrano spagnolo, prima di concludere il saluto con un gesto di grande eleganza: un bacio alla mano, simbolo di massimo rispetto verso una Regina in lutto. Mary ha accolto il gesto con un sorriso, segno della stima e della fiducia reciproca che li lega.

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Un evento di famiglia che rafforza i legami tra le monarchie europee

Alla cerimonia era presente la Regina emerita Margherita – che di recente ha sgridato la nuora in pubblico – insieme alle sorelle Benedikte e Anna Maria. C’erano anche i padrini e le madrine dei due giovani principi, insieme a parenti stretti e amici della coppia reale.

Per il Principe Vincent, oltre a Felipe, figurano tra i padrini John Stuart Donaldson, fratello della Regina Mary, il Principe Gustav di Sayn-Wittgenstein-Berleburg, il conte Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille, la baronessa Helle Reedtz-Thott e Caroline Heering.

Le madrine della Principessa Josephine sono invece la Principessa Marie, il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Patricia Bailey, il Conte Bendt Wedell, Birgitte Handwerk e Josephine Rechner.

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Dopo la cerimonia religiosa, tutta la famiglia si è riunita per le fotografie ufficiali davanti alla stampa: sorrisi, abbracci e un’immagine di assoluta compattezza prima del ricevimento privato.

La visita di Felipe VI conferma quanto siano profondi i rapporti tra le monarchie di Spagna e Danimarca, unite non soltanto dalla cooperazione istituzionale ma anche da antichi legami familiari, rafforzati nel tempo anche attraverso la comune vicinanza con la famiglia reale greca.

Anna Maria, la zia materna di Frederik, ha sposato Costantino, l’ultimo Re di Grecia e fratello di Sofia di Spagna, la madre di Felipe. Ma più che una semplice presenza protocollare, quella del Re spagnola è apparsa come una dimostrazione autentica di affetto personale.