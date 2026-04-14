Mary di Danimarca, costretta a rinviare i funerali del padre per motivi personali

Mary di Danimarca sarà costretta a rinviare i funerali del padre, John Donaldson. Mistero sulla data della funzione e sul luogo di sepoltura

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Getty Images Mary di Danimarca

Mary di Danimarca è in lutto per la morte del padre, John Donaldson. Ha cancellato tutti gli impegni della settimana fino a sabato 18 aprile. Ma ancora non è stata comunicata la data dei funerali.

Mary di Danimarca, slittano i funerali del padre

Mary di Danimarca prosegue il lutto per la morte del padre, scomparso all’età di 84 anni l’11 aprile. Nato nel 1941 in Scozia, John Donaldson era professore di matematica applicata.

In segno di lutto, in Danimarca le bandiere sono a mezz’asta e numerosi mazzi di fiori sono stati deposti davanti al Palazzo di Amalienborg per esprimere le condoglianze alla Regina.

Mary ha cancellato gli impegni della settimana, mentre suo marito Re Federico ha mantenuto fede alla sua agenda, come la Regina Madre.

L’annuncio della morte di Donaldson è stata data dal Palazzo, accompagnata da un messaggio di cordoglio di Mary: “Ho il cuore pesante e i pensieri sono tristi. Il mio amato padre è morto. Ma so che quando il dolore si attenuerà, i ricordi si illumineranno e ciò che rimarrà più forte sarà l’amore e la gratitudine per tutto ciò che mi ha dato e insegnato”.

Donaldson è deceduto in Tasmania, non è chiaro se Mary di Danimarca abbia raggiunto la sua famiglia d’origine.

Infatti, il Palazzo ha rilasciato pochi dettagli sulla attuale situazione della Regina. Nel comunicato ufficiale si legge che “La famiglia ha deciso che una cerimonia commemorativa privata si terrà in data da destinarsi”.

Dunque, non si conosce la data dei funerali. In un primo momento si era ritenuto che la funzione potesse svolgersi sabato 18 aprile, quando Mary dovrebbe tornare in pubblico. Ma probabilmente verrà posticipata. Infatti, a fine settimana è prevista la cresima dei figli dei Sovrani, il Principe Vincent e la Principessa Josephine.

La celebrazione riunirà quasi tutta la famiglia reale, sebbene sarà inevitabilmente oscurata dal ricordo del padre della Regina Mary, che mantenne uno stretto rapporto con la figlia e i nipoti nonostante la sua natura notoriamente riservata.

Mary di Danimarca, mistero sul luogo di sepoltura del padre

Resta ancora un’incognita dove il padre di Mary di Danimarca sarà sepolto. Anche in questo caso il Palazzo non ha rilasciato dettagli.

Si ipotizza che possa essere seppellito in Scozia, non solo in quanto suo Paese natale, ma anche perché lì si trova la tomba di sua moglie, Henrietta, la madre di Mary, scomparsa nel 1997.

John ha trascorso la maggior parte della sua vita in Tasmania, ma non ha mai perso il profondo legame con le Highlands britanniche. Celebre la foto in cui accompagna Mary all’altare indossando il tradizionale kilt scozzese.