Chi è Megan Montaner, star de La Caccia

Megan Montaner è una delle attrici più amate del momento e la protagonista della fiction La Caccia – Monteperdido. Classe 1987, è originaria di Huesca, piccola città spagnola che si trova nella zona dell’Aragona. A 32 anni è diventata una vera star in Italia grazie alla telenovela Il Segreto e a numerose serie tv.

Il nome di Megan Montaner è decisamente legato a quello di Pepa, protagonista de Il Segreto. L’attrice spagnola ha esordito come truccatrice in alcune tv locali, prima di dedicarsi al sogno della recitazione. Quando era giovanissima si è trasferita a Madrid dove ha iniziato a studiare recitazione nell’accademia di Cristina Rota. In seguito ha recitato in Da Tiempo de descuento, La pecera de Eva, La tormenta e Amar en tiempos revueltos.

Nel 2011 ha ottenuto il ruolo di Pepa Balmes Aguirre Castro, la celebre levatrice del Segreto, soap opera che si svolge a Puente Viejo. Dopo un anno e un successo planetario, Megan Montaner ha deciso di dire addio al suo personaggio e di dedicarsi a nuovi progetti.

Amatissima dal pubblico italiano, Megan ha recitato in numerose serie tv Made In Italy, come Senza identità e Fuoco amico TF45 – Eroe per amore. Ha preso parte anche a Pequeños gigantes nel ruolo di giudice e ha vestito i panni di Candela in Lontano da te, commedia romantica con Alessandro Tiberi. L’ultimo lavoro dell’attrice è La Caccia – Monteperdido, serie tv spagnola in onda su Canale Cinque.

Nella fiction, Megan Montaner interpreta una poliziotta impegnata a scoprire la verità sulla sparizione di due ragazze. Se la carriera procede a gonfie vele, anche la vita privata dell’attrice sta attraversando un periodo d’oro. Dal 2013 Megan è legata a Gorka Ortúzar Ugarte, un noto biologo estraneo al mondo dello spettacolo. Nel 2017 la coppia ha avuto il primo figlio, il piccolo Kael.

“Ho un figlio di nome Kael, sì – ha raccontato ospite di Verissimo -. A volte è complicato lavorare ed essere mamma. Questo perché non posso stare con lui per tutti il tempo che vorrei, però cerco di farlo nel migliore dei modi. Ha due anni ora, è già un grande chiacchierone”.