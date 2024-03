Fonte: Ufficio Stampa Sky Pechino Express 2024, le Ballerine Maddalena Svevi e Megan Ria

Pechino Express 2024 si prepara ad accogliere una nuova coppia: le Ballerine Megan Ria e Maddalena Svevi. Probabilmente sono due nomi che suonano estranei ad alcuni, ma per gli affezionati fan di Maria De Filippi saranno certamente familiari. Le due giovanissime danzatrici, pronte all’avventura nello show Sky Original, sono state tra le allieve della scorsa edizione di Amici.

Megan Ria e Maddalena Svevi, da Amici a Pechino Express

Chi ha seguito la scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, ricorderà le due ballerine in questione. Entrambe diciannovenni, giovanissime ma pronte a tutto per vincere il talent di Canale 5, si sono battute con grande energia ma non sono riuscite nell’impresa.

Sia Megan che Maddalena sono arrivate al Serale nella squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, ma la prima è stata immediatamente eliminata alla prima puntata. Per Maddalena, invece, il percorso è proseguito più a lungo arrivando a un passo dalla finale.

Gli affezionati fan di Amici ricorderanno certamente le critiche fioccate per le due ballerine, specialmente per la Svevi finita più volte nel mirino dell’integerrima Prof. Alessandra Celentano. “Mi sento maturata sotto tanti punti di vista. Ho imparato tanto sul mio corpo, sul ballare e sull’amare la danza – aveva ammesso la danzatrice ospite di Dimmi di te con Lorella Cuccarini, dopo l’eliminazione -. (…) Maria è stata la nostra mamma, in ogni momento brutto sapeva esattamente cosa dirci. I commenti positivi mi sono serviti per migliorare, ogni tanto avevo bisogno anche di qualche carezza”. E sulle critiche: “Dipende da critica a critica. Una costruttiva è sempre bene, in tutto. Mi ha fatto migliorare e mi ha dato la forza. Ogni tanto con alcune un po’ più pesanti non vedevo il senso… Nulla che mi potesse far dire ‘ok lo faccio, spingo’ hanno avuto in realtà un senso di fastidio. Ma non le cambierei, non tornerei indietro“.

Cosa hanno fatto Megan Ria e Maddalena Svevi prima di Amici

Nonostante la giovane età, sia Megan Ria che Maddalena Svevi vantano dei curriculum piuttosto nutriti nel mondo della danza e della televisione. Cosa che, a dirla tutta, aveva scatenato qualche polemica in seno alla partecipazione al talent di Maria De Filippi.

La Svevi, originaria di Genova, ha preso parte al musical Un papà sotto l’albero diretto da Garrison e Fioretta Mari (vecchie conoscenze di Amici), per esordire in TV nel 2016 a Pequeños Gigantes quando aveva soltanto 11 anni. Da lì si sono aperte le porte per altre esperienza come Il Cantante Mascherato in Rai e il videoclip del brano Perfetta così di Aka7 (altro ex Amici), presentato al Festival di Sanremo.

Tra le due certamente è Megan Ria la ballerina con il curriculum più ricco. Oltre a fare la modella – dalle sfilate di Pitti Bimbo quando era piccola a brand come Laura Biagiotti, Calvin Klein, Benetton, Guess per citarne alcuni -, Megan ha studiato danza esordendo in televisione nel 2009 nel programma di Paolo Bonolis Chi ha incastrato Peter Pan?. Anche lei ha fatto parte del cast de Il Cantante Mascherato, è stata tra le protagoniste di un videoclip (Tribale di Elodie, anche lei ex Amici) e, infine, con l’esperienza nel talent di Canale 5 ha danzato a Battiti Live.

Decisamente lontana dal mondo della danza la nuova esperienza a Pechino Express 2024. Sapranno farsi valere?