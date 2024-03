Chi sono Artem e Antonio Orefice, i Fratm di Pechino Express

Fonte: IPA Artem e Antonio Orefice, i Fratm di "Pechino Express"

Sono giovanissimi, con un ottimismo contagioso e molto amati e seguiti. Antonio Orefice e Artem Tkachuk sono il duo dei Fratm, una delle coppie in gara più giovani della 11esima edizione di Pechino Express. Ma i due ragazzi non sono nuovi al piccolo schermo: scopriamo qualcosa in più su di loro.

Chi sono Artem e Antonio Orefice

Da sempre Pechino Express ha la capacità non solo di farci divertire e scoprire luoghi meravigliosi, ma anche di conoscere meglio coppie di amici, parenti e fidanzati che decidono di mettersi in gioco partendo per un’avventura unica nel suo genere. Quest’anno tra i concorrenti spiccano i Fratm, una coppia di giovanissimi attori formata da Artem Tkachuk e Antonio Orefice. I due sono diventati colleghi grazie ai loro personaggi nella fortunatissima serie Mare fuori, ma la loro carriera attoriale è iniziata ben prima del successo della serie partenopea.

Artem Tkachuk è nato il 7 luglio 2000 in Ucraina, ma si è trasferito poi in Italia all’età di 10 anni raggiungendo i genitori che erano emigrati ad Afragola, in provincia di Napoli, già alcuni prima lasciandolo con in nonni. La sua non è stata un’adolescenza semplice, per via delle difficoltà ad adattarsi a una nuova vita. La sua carriera attoriale parte con il cinema con un ruolo ne La Paranza dei Bambini di Claudio Giovannesi. Nel 2022 è coprotagonista con Pierfrancesco Favino nel film Nostalgia di Mario Martone e l’anno successivo è nella serie Ad un passo dal cielo. Tra il 2020 e il 2024, poi, Artem si fa conoscere al grande pubblico interpretando il ruolo di Pino o’ Pazz nella serie Mare fuori. Ultima, ma non per importanza, la sua apparizione nel video della canzone portata a Sanremo da Geolier I p’ me, tu p’ te.

Proprio grazie a Mare fuori conosce Antonio Orefice, suo collega nella serie e compagno di squadra in Pechino Express. Anche Antonio Orefice ha vissuto la sua passione per la recitazione fin da bambino, iniziando a studiare arte drammatica a soli 6 anni.

A 11 anni prende parte al musical Masaniello al Teatro Bellini di Napoli e ha continuato la formazione presso l’Accademia cinematografica La Ribalta. Le sue esperienze giovanili gli aprono le porte a ruoli importantissimi, come quelle in Gomorra e Mare fuori, di cui ha preso parte anche per la sua versione teatrale.

Gli altri concorrenti di “Pechino Express”

La nuova stagione di Pechino Express ci trasporta ne La rotta del Dragone, luogo in cui, tra Laos e Vietnam, le coppie di viaggiatori conosceranno mondi sorprendenti e usanze lontanissime.

A sfidare il duo dei Fratm, quest’anno Costantino della Gherardesca e Fru seguiranno anche Fabio ed Eleonora Caressa, Damiano e Massimiliano Carrara, Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi, Nancy Brilli e Pierluigi Iorio, Kristian Ghedina e Francesca Piccinini, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi.

Prestissimo una nuova coppia: le Ballerine Megan Ria e Maddalena Svevi. Probabilmente sono due nomi che suonano estranei ad alcuni, ma per gli affezionati fan di Maria De Filippi saranno certamente familiari. Megan e Maddalena, entrambe 19 anni, si sono incontrate e Genova cinque anni fa in una accademia di ballo, canto e recitazione. Da allora non si sono praticamente mai lasciate. Le due giovanissime danzatrici sono infatti state tra le allieve della scorsa edizione di Amici.