Justin e Hailey Bieber verso il divorzio? Cosa sappiamo

Da sempre la storia d’amore tra Justin Bieber e Hailey Baldwin è stata in grado di farci sognare: romanticismo, grandi e piccoli gesti d’affetto tra i due che ci hanno fatto credere nel vero amore, decretandoli una delle coppie più amate. Ora alcuni rumors parlano di una possibile fine tra i due: le voci che parlando di divorzio, iniziate sui social, sono arrivate alle orecchie dei diretti interessati, che si sono subito attivati per chiarire le cose.

Justin e Hailey Bieber verso il divorzio?

Una coppia giovane, bellissima, che non ha mai nascosto l’affetto nemmeno sui social. Justin Bieber e Hailey Baldwin, sposati dal 2018, hanno sempre vissuto la loro storia d’amore senza nascondersi dai riflettori. Una scelta comprensibile, ma che spesso porta qualche spiacevole incomprensione data dai rumors che circolano sul web. È così che, anche su di loro, ha iniziato a circolare la voce che i due stiano navigando verso il divorzio.

Una voce che ha spiazzato i fan, ma che è stata immediatamente smentita. Secondo una fonte del magazine People vicina alla coppia, tra i due: “Sta andando davvero bene. Non c’è divorzio e non c’è alcuna verità in questo. Sono molto, molto felici.” Un’affermazione che lascia tirare un sospiro di sollievo a chiunque abbia sempre tifato per il loro amore, seguendoli sui social dall’inizio della loro storia.

Ma l’insider non è stato l’unico a voler smentire la notizia di un possibile divorzio. Anche la stessa Hailey, venuta a sapere delle voci, ha dichiarato che queste sono completamente false. In una storia sul suo profilo Instagram la ragazza ha detto: “Solo per vostra informazione, le storie e i continui ‘articoli ciechi’ che vedo su TikTok sono sbagliati al 100% dei casi. Fatti dal nulla… Provengono dalla terra dell’illusione… Quindi so che potrebbe essere divertente nutrirsi di queste storie, ma so solo che sono sempre false, mi dispiace rovinarle.”

Da dove nascono le voci del divorzio in casa Bieber

Pare che le voci siano scoppiate a causa di un’azione social proprio del padre della ragazza. Qualche settimana prima, infatti, Stephen Baldwin, aveva ripubblicato un messaggio Victor Marx, il fondatore di All Things Popular Ministries, che chiedeva ai fan di pregare per sua figlia e Justin. “Cristiani, per favore, quando pensate a Justin e Hailey, prendetevi un momento per offrire una piccola preghiera affinché abbiano saggezza, protezione e si avvicinino al Signore”, aveva scritto Marx in una clip in cui il cantante canta e suona la chitarra.

“Ci sono sfide speciali che le persone in posizione di alta visibilità devono affrontare e anche il nemico non vuole che si avvicinino a Gesù. Molto spesso, indipendentemente dalle cose materiali o dai riconoscimenti, affrontano una guerra spirituale così intensa che rischia di far naufragare la loro fede, il loro matrimonio e la loro vita in generale. Quindi, grazie.”

Marx ha poi aggiunto che sua moglie Eileen e la mamma di Hailey, Kennya Baldwin, “pregano spesso insieme” per la giovane coppia. Un post che è poi stato cancellato, ma che ha inevitabilmente acceso dubbi sulla felicità della coppia. Dubbi che, a detta di Hailey, sono completamente infondati. Inoltre, non sono le prime voci sulla coppia che la ragazza ha dovuto smentire. Non resta che aspettare di capire che anche Justin deciderà di dire la sua sulla questione.