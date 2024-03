Test: Quale sorpresa c’è nel tuo uovo di Pasqua?

Quest'anno l'uovo ti porta un'idea per sentirti felice e in pace con il mondo. Per scoprire cos'è, gioca con il test che ti svela l'evento che ti attende. Ma non dimenticare di praticare ogni giorno la pace, mai così neessaria come in questi momenti

Sono molteplici i significati legati alla Pasqua, e sono soprattutto religiosi. Ma quelli più giocosi e divertenti sono legati ai dolci tradizionali come la Colomba, la Pizza Dolce, la Pastiera e alle uova di cioccolato con la sorpresa che si regalano ai bambini come pure agli adulti. Il giorno di Pasqua e il successivo Lunedì dell’Angelo, inoltre, ci abbandoniamo a gustare le pietanze tradizionali di questa festa, passando delle ore serene in famiglia o con gli amici.

Il resto del mondo

Ma se noi siamo lì tranquille a mangiare lasagne e a fare passeggiate nel verde, ricordiamoci che la Pasqua evoca un messaggio di pace e di conciliazione, mai così necessario come in questi tempi difficili. Non a caso la colomba è il simbolo della Pasqua ma lo è anche della pace. Almeno 50 Paesi nel mondo registrano conflitti di violenza estrema (come Ucraina, Palestina, Siria, Myanmar, Sudan). Ogni Tg ci mostra immagini di bombardamenti e di stragi. Pensiamo che la cosa non ci tocchi, ma in realtà una situazione mondiale così critica e potenzialmente esplosiva riguarda tutti quanti.

Occasione di pace

Cerchiamo allora di approfittare della Pasqua, intesa come momento di rinascita e pacificazione, per fare la nostra minuscola parte per la pace, intesa come “state of mind”, stato della mente. Ad esempio, iniziamo ad evitare i confitti con chi abbiamo intorno, che siano amici, colleghi di lavoro, di studio, familiari. Cerchiamo di rispondere con un sorriso oppure di ricorrere al dialogo. Smussare le asperità, addolcire i contrasti, venirsi incontro invece di darsi addosso è il primo, piccolo passo per costruire relazioni umane pacifiche, adottando oltretutto un atteggiamento che diminuisce lo stress e rasserena i rapporti con gli altri.

Sorpresa speciale

Ma la pace più importante è quella che dobbiamo fare con noi stesse, imparando ad accettarci, a perdonarci, a non pretendere l’impossibile dalle nostre azioni. Quindi cerchiamo di essere gentili in primo luogo con noi, cercando di attingere a quella pace interiore che è la nostra ricchezza e la nostra forza. E approfittiamo di Pasqua per farci una sorpresa che ci emozioni e ci faccia sorridere, facendoci sentire davvero in pace con il mondo!

E tu quale sorpresa puoi farti? Gioca con il test e scopri cosa nasconde il tuo uovo di Pasqua, che ti suggerisce qualcosa di speciale, perfetto per te e per ciò di cui hai bisogno in questo momento. Non sono beni materiali, ma molto di più…