Fonte: iStock Uova di Pasqua golose e speciali: quali comprare

Classiche, dai gusti più particolari, gourmet, oppure legate a personaggi e sorprese che piacciono in maniera particolare: Pasqua porta con sé una tradizione golosissima, quella delle uova di cioccolato da scartare, rompere, gustare tutti insieme.

Un momento per stare insieme, di condivisione e festa, ma anche un viaggio goloso nei sapori: il cioccolato piace a tantissimi e questo è uno dei momenti dell’anno in cui diventa tra i protagonisti della nostra tavola.

Ogni persona, però, in fatto di dolcezza ha i suoi gusti: c’è chi lo ama al latte, chi non rinuncerebbe mai a un quadratino – anche abbondante – di quello fondente e chi, invece, vuole sperimentare e non disdegna combinazioni con frutta secca, sapori o gusti più decisi.

Per accontentare tutti, infatti, ogni anno vengono prodotte uova di diverso genere e dimensione. E c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Ma quale scegliere in base ai gusti di chi lo dovrà ricevere? Dai grandi classici, alle più originali, da quelle per i palati più esigenti a quelle pensate proprio per i fan: una selezione di uova di Pasqua per accontentare tutti. Anche noi stessi.

Le uova di Pasqua che piacciono a grandi e piccini

La premessa è d’obbligo: non si è mai troppo grandi per ricevere un uovo di Pasqua; quindi, se pensate che nessuno ve ne regalerà uno quest’anno, ricordatevi che potete benissimo farvi un dono da sole, dimostrando che non c’è un’età “giusta” e che a certe dolcezze non si deve rinunciare.

E tra i grandi classici che piacciono a grandi e piccini c’è senza dubbio l’uovo di Pasqua Kinder GranSorpresa, magari con all’interno un dono legato all’iconica bambola Barbie. Ovviamente non solo lei, perché si trovano di personaggi diversi e molto amati come Harry Potter o di serie tv cult come Stranger Things. Per quanto riguarda quelle dedicate a Spiderman e Frozen il peso è di 320 grammi, le altre invece si aggirano sui 220 grammi e una cosa è certa: fanno la felicità di tutti.

Uovo Kinder GranSorpresa: un classico che fa la felicità di tutti

Per chi ama la dolcezza avvolgente del cioccolato bianco, Galak propone un uovo che contiene una sopresa e due cioccolatini a forma di animali della fattoria. Il peso è di 240 grammi.

Offerta Uovo Galak Al cioccolato bianco contiene una sorpresa e due cioccolatini

Cioccolato al latte delizioso, sorpresa (si troverà un codice QR per accedere alla piattaforma e scoprire il premio) e ben quattro cioccolatini: è quanto promette l’uovo Baci Perugina. Un dono speciale per noi o per una persona cara.

Offerta Uovo Baci Perugina Al latte con quattro cioccolatini e una sorpresa

Il cioccolato fondente è un’esplosione di gusto: deciso, intenso, inebriante, Lindt propone un uovo dal peso di 240 grammi, elegante e con una bella sorpresa.

Offerta Uovo Lindt Per chi ama il cioccolato fondente

Le uova più golose per un viaggio nel gusto

Non solo prodotti classici, per chi desidera sperimentare gusti nuovi ed è goloso di cioccolato, infatti, la Pasqua porta con sé anche uova particolari. Confezioni eleganti, abbinamenti favolosi, per un viaggio nel gusto che ci porta ad assaggiare prodotti davvero speciali.

Come Cremì, di Caffarel, che presenta un doppio strato: cioccolato gianduia, crema di pistacchio e granella di pistacchio salato, il peso è di 420 grammi ed è un’esplosione di sapore.

Offerta Uovo Cremì di Caffarel Un viaggio nel gusto tra gianduia e pistacchio

Cremino di Baratti & Milano, invece, è composto da uno strato esterno di finissimo cioccolato gianduia, che si sposa con quello interno di crema alle nocciole. Arriva in una bella confezione e pesa 250 grammi.

Offerta Cremino di Baratti & Milano Questo uovo ha un doppio strato composto da cioccolato gianduia e crema alle nocciole

Immaginatevi un uovo ricoperto di granella di nocciole della migliore varietà Giffoni, realizzato in cioccolato al caramello per un peso di 300 grammi: è quello che viene venduto da Aromataste, artigianale e che si presenta in una bella e colorata confezione. Perfetto per i palati più golosi che vogliono provare un mix straordinario.

Uovo Aromataste Cioccolato al caramello e nocciole

E per le più audaci, Venchi propone un uovo di cioccolato davvero favoloso: innanzitutto è rosa, ma non solo, perché il sapore è davvero particolare ed è gusto fragola e panna con granella di fragola. L’uovo è di piccole dimensioni, infatti il peso è di 150 grammi, ma non importa: è comunque un delizioso viaggio nei sapori. Bello da vedere, che non guasta, e ottimo da gustare. Contiene una sorpresa.

Offerta Uovo rosa Venchi Cioccolato gusto fragola e panna con granella di fragola

Un viaggio sensoriale attraverso sapori e consistenze è quello che promette la proposta gourmet di Cannavacciuolo: cioccolato al latte, Dragées alla nocciola avvolti da diversi sapori, peso 300 grammi. Si tratta di un prodotto artigianale e la Pasqua è l’occasione giusta per sperimentare con i sapori.

Uovo Cannavacciuolo Prodotto gourmet e artigianale

Le uova di Pasqua per i fan più un pensiero speciale

Pensate per chi ama i personaggi famosi, le serie televisive o ancora per chi sogna di poter regalare (o di regalarsi) un prodotto più particolare: queste uova di Pasqua possono fare la felicità di molti, basta scegliere quella più appropriata per fare un dono davvero speciale.

Per tutti i fan della fortunata serie televisiva Squid Game, ad esempio, c’è l’uovo perfetto e a tema. In più è senza glutine e realizzato in cioccolato al latte finissimo.

Uovo Squid Game Realizzato con finissimo cioccolato al latte

E per chi, invece, apprezza tutto ciò che ruota intorno al trucco e non può fare a meno di rimanere aggiornata su tutto ciò che è beauty, l’uovo di Pasqua di Clio Makeup, ovvero Clio Zammatteo truccatrice e imprenditrice, è la scelta perfetta: latte finissimo da 240 grammi e sorpresa. Davvero imperdibile.

Uovo Clio Makeup L’idea regalo per chi ama il mondo del beauty

Infine, per un dono unico, l’uovo Baci Perugina con messaggi incisi sul guscio di cioccolato è la dolce coccola da scegliere. Composto da cioccolato al latte con granella di nocciole, contiene 4 baci Perugina latte: un regalo favoloso.

Offerta Uovo con messaggio sul guscio Di Baci Perugina contiene anche quattro celebri cioccolatini al latte

Uova per tutti i gusti, da scegliere tenendo conto della tipologia di cioccolato, ma anche degli abbinamenti più gustosi che si desidera provare: la Pasqua è il momento giusto per condividere un viaggio nei sapori più dolci e sorprendenti con le persone care.