Cosa fare con il cioccolato avanzato delle uova di Pasqua?

La Pasqua è finita e avete ancora tante uova di cioccolato in casa? Niente paura, si possono riciclare in modi diversi, tutti molto golosi.

Fonte: 123RF

La Pasqua è una festa che porta con sé tanta gioia legata alla rinascita e al desiderio di pace, ma anche tanto cioccolato. Tra uova, praline e coniglietti, spesso ci ritroviamo con una scorta di cioccolato che non sappiamo come consumare. Invece di mangiarlo tutto nel giro di pochi giorni o tenerlo in dispensa per mesi, potete trasformarlo in tanti dolci golosi e facili da preparare. Vediamo alcune idee creative e ricette per sfruttare al meglio il cioccolato avanzato delle uova di Pasqua e dar vita a delizie per tutta la famiglia.

Come conservare il cioccolato delle uova di Pasqua

Prima di vedere come utilizzare il cioccolato rimasto delle uova di Pasqua, pensiamo a come conservarlo al meglio fino a quel momento. Il cioccolato è un alimento che si deteriora facilmente se esposto a fonti di calore, luce, umidità e odori. Per questo, è importante conservarlo in un luogo fresco, asciutto e buio, lontano da fonti di calore dirette e da cibi che possano trasmettergli odori forti e sgradevoli. Il frigorifero, quindi, non è il posto ideale, perché, oltre ad assorbire gli odori degli altri cibi, il cioccolato potrebbe subire uno sbalzo termico che ne altererebbe la consistenza e il colore. Se proprio volete metterlo in frigo, avvolgetelo bene in carta stagnola o in un sacchetto ermetico e fatelo tornare a temperatura ambiente prima di consumarlo.

Il cioccolato si può anche congelare, purché ben sigillato e scongelato lentamente a temperatura ambiente. In questo modo, si può conservare per diversi mesi senza perdere le sue qualità organolettiche.

Come utilizzare il cioccolato delle uova di Pasqua

Il cioccolato delle uova di Pasqua si può utilizzare in tanti modi diversi, a seconda del tipo e della quantità che avete a disposizione. Potete scegliere tra ricette semplici e veloci, che richiedono solo pochi ingredienti e poco tempo, oppure ricette più elaborate e creative, che vi permetteranno di stupire con dolci raffinati e originali. Ecco alcune idee da cui prendere ispirazione.

Torta al cioccolato

La torta al cioccolato è un classico intramontabile, che piace ad adulti e bambini. Potete prepararla con il cioccolato fondente, al latte o bianco, a seconda dei gusti e di quello che avete in casa. Per rendere il dolce ancora più goloso, potete aggiungere delle nocciole, delle mandorle, del cocco o delle gocce di cioccolato nell’impasto. Oppure, potete farcirla e decorarla con una crema al cioccolato, una ganache, un velo di marmellata o tanta panna montata. Se volete una torta semplice ma buonissima, potete seguire la ricetta della torta al cioccolato 2 ingredienti, che si prepara solo con 250 grammi di cioccolato delle uova di Pasqua sciolto a bagnomaria e 4 uova. Montate i tuorli e unite il cioccolato e infine gli albumi montati a neve, facendo attenzione a non smontare il composto. Trasferite in una teglia ricoperta di carta forno e infornate a 180°C per circa 20-25 minuti.

Se invece volete una torta più elaborata e scenografica, potete provare la ricetta della Sacher, una torta al cioccolato fondente farcita con confettura di albicocche e ricoperta con una glassa al cioccolato lucida.

Biscotti al cioccolato

I biscotti al cioccolato sono i classici dolcetti perfetti per la colazione, la merenda o il tè delle cinque. Si preparano facilmente con pochi ingredienti e si possono personalizzare con diversi aromi, come la vaniglia, la cannella, il caffè o l’arancia. Potete usare il cioccolato delle uova di Pasqua per arricchire l’impasto dei biscotti, oppure per creare delle golose gocce di cioccolato. Oppure, potete usare il cioccolato fuso per decorare i biscotti, creando dei disegni o delle scritte.

Se volete dei biscotti croccanti e friabili, potete provare la ricetta dei biscotti sablé al cioccolato, che si preparano con farina, burro, zucchero e cioccolato, e si possono tagliare con le formine che preferite.

Mousse al cioccolato e dolci al cucchiaio

La mousse al cioccolato è un dessert leggero e spumoso fatto con il cioccolato fuso, le uova e la panna montata. Potete usare il cioccolato fondente, al latte o bianco, a seconda degli avanzi. Potete anche aromatizzare la mousse con del rum, del caffè, dell’arancia o della menta. Per renderla ancora più golosa, servitela con panna montata, frutti di bosco, pezzetti di cioccolato o biscotti secchi sbriciolati. Se volete una mousse facile e veloce, potete seguire la ricetta della mousse al cioccolato con 2 ingredienti, che si prepara solo con il cioccolato delle uova di Pasqua e la panna fresca. Se invece volete una mousse più ricca, provate la ricetta della mousse al cioccolato con le uova, il cioccolato e la panna.

Se amate i dolci al cucchiaio, aggiungete pezzetti di uova di Pasqua per arricchire la panna cotta o il budino al cioccolato.

Brownies al cioccolato

I brownies al cioccolato sono dei quadratini morbidi e umidi, che si preparano con il cioccolato fuso, il burro, lo zucchero, le uova e la farina. Potete usare il cioccolato fondente o al latte, oppure fare un mix di tipologie diverse. Potete anche arricchire i brownies con delle noci, delle nocciole, delle mandorle o delle gocce di cioccolato. Oppure, potete decorarli con una glassa al cioccolato, una crema al mascarpone, una salsa al caramello o una spolverata di zucchero a velo. Se volete realizzare dei brownies semplici ma buonissimi, seguite la ricetta dei brownies al cioccolato classici, che si preparano con il cioccolato, il burro, lo zucchero, le uova, la farina e il lievito.

Cioccolata calda

La cioccolata calda è una bevanda ricca e cremosa, da preparare con il cioccolato delle uova fuso, il latte e, volendo, la panna. Potete aromatizzarla con cannella, noce moscata, peperoncino o vaniglia, a seconda dei gusti. Per rendere la cioccolata ancora più golosa, potete guarnirla con la panna montata, dei marshmallow, delle scaglie di cioccolato o dei biscotti. Se volete una cioccolata calda facile e veloce, preparatela solo con il cioccolato delle uova di Pasqua e il latte. Se invece volete una cioccolata calda più densa e corposa, potete provare la ricetta della cioccolata calda alla spagnola, che si prepara con il cioccolato, il latte, la panna, l’amido di mais e il sale.

Altre idee con il cioccolato avanzato delle uova di Pasqua

Oltre agli usi più tradizionali, potete usare il cioccolato delle uova per preparare snack e colazioni, aggiungendo pezzetti alla granola fatta in casa o frullandolo con mandorle o nocciole per preparare una crema spalmabile homemade.

Oppure, si può utilizzare il cioccolato fuso come fonduta per immergervi pezzi di frutta fresca, creando uno snack salutare ma goloso.

Il cioccolato avanzato delle uova di Pasqua può essere trasformato anche in piccoli pensierini da regalare agli amici. Si possono creare barrette di cioccolato aggiungendo frutta secca, cereali o altri ingredienti a piacere, o versare il cioccolato fuso negli stampi per praline e creare cioccolatini ripieni con ganache o frutta secca.

Il cioccolato non è solo per i dolci: aggiungendone un pizzico alle salse per la carne, aggiunge profondità e carattere al piatto.

Le ricette con cioccolato di Pasqua avanzato sono infinite, dai dolci tradizionali alle idee più innovative e persino opzioni salate, basta solo avere fantasia e creatività in cucina. Con questo spirito, il cioccolato delle uova di Pasqua non sarà più solo un avanzo da smaltire, ma un’occasione per aggiungere un tocco di originalità e gusto ai piatti.