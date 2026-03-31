5 film di Pasqua da guardare con i bambini

Alcuni titoli tra animazione e avventura per intrattenere i più piccoli durante le feste, tra storie ispirate alla Pasqua e film adatti a tutta la famiglia

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iStock I film di Pasqua da guardare con i bambini

Le vacanze di Pasqua rappresentano un’occasione preziosa per i genitori che desiderano trascorrere più tempo con i propri figli, tra momenti condivisi e attività da vivere insieme. Accanto alle tradizionali gite all’aria aperta, ai lavoretti creativi o alle giornate in famiglia, anche il cinema può diventare un alleato ideale per intrattenere i più piccoli. Per questo, la visione di film si conferma una scelta semplice ma efficace, capace di unire divertimento e, in alcuni casi, anche spunti educativi.

Il Principe d’Egitto

Uno dei migliori film per bambini per Pasqua è Il Principe d’Egitto, produzione musicale di DreamWorks Animation che ripercorre la storia biblica di Mosè con un linguaggio accessibile e coinvolgente. Il film racconta il destino del protagonista fin dalla nascita: salvato dalle acque del Nilo, viene cresciuto alla corte egizia come fratello dell’erede al trono.

Una volta adulto, Mosè si troverà a confrontarsi con il faraone, sfidando il potere per liberare il suo popolo dalla schiavitù. Apprezzato per la qualità dell’animazione e per una colonna sonora di grande impatto, il film ha conquistato anche il premio Oscar nel 1998 per la miglior canzone originale con When You Believe.

Ancora oggi rappresenta una scelta solida per una visione in famiglia, disponibile su Prime Video.

Giuseppe, il Re dei Sogni

Altra apprezzata produzione della Dreamworks è Giuseppe, il Re dei sogni. È tra i film d’animazione più amati a tema biblico. Il racconto segue la vicenda di Giuseppe, giovane dotato di un dono straordinario: attraverso i sogni riesce a intravedere il futuro. Una capacità che lo porterà a conquistare il favore del faraone d’Egitto ma che, al tempo stesso, incrinerà profondamente il rapporto con i suoi fratelli.

Il film si distingue per la qualità dell’animazione, per una colonna sonora intensa e per i temi affrontati – dal perdono alla fede, fino alla resilienza – rendendolo particolarmente adatto a una visione in famiglia e a chi cerca una storia di crescita personale e spirituale.

Disponibile su Prime Video, resta una proposta solida per il pubblico più giovane anche nel periodo pasquale.

Rabbit School-I guardiani dell’uovo d’oro

Rabbit School-I guardiani dell’uovo d’oro, film d’animazione del 2018, unisce avventura e atmosfera pasquale. Il protagonista è Max, un coniglio di città abituato alla vita moderna, che in seguito a un incidente aereo si ritrova improvvisamente in una foresta.

Qui scopre una scuola molto particolare, fondata su metodi tradizionali, impegnata a proteggere il prezioso uovo di Pasqua da una famiglia di volpi pronta a sottrarlo.

Nel nuovo contesto, Max è costretto a confrontarsi con regole e abitudini diverse, imparando non solo il valore della disciplina, ma anche l’arte di decorare le uova pasquali, simbolo di una tradizione che unisce generazioni. Un percorso di crescita che rende il film adatto a tutta la famiglia. Disponibile su Prime Video.

IPA

Le 5 leggende

Tra i titoli più apprezzati dell’animazione contemporanea spicca Le 5 leggende, produzione DreamWorks Animation diretta da Peter Ramsey. Una fiaba moderna che unisce avventura e immaginazione, costruita attorno al tema della speranza e del potere della fantasia.

Il film segue le vicende dei Guardiani, figure simboliche incaricate di proteggere i sogni dei bambini: Babbo Natale, il Coniglio Pasquale, la Fatina dei denti e Sandman. A loro si aggiunge Jack Frost, giovane spirito del gelo chiamato a unirsi alla squadra per contrastare una minaccia oscura: l’Uomo Nero, deciso a spegnere la magia e la fiducia dei più piccoli.

Con atmosfere che attraversano tutte le festività, il film si presta a essere visto in diversi momenti dell’anno, risultando particolarmente adatto anche al periodo pasquale. Il linguaggio accessibile e i valori positivi lo rendono ideale per un pubblico dai 6 anni in su, senza rinunciare a coinvolgere anche gli adulti.

Disponibile su Prime Video e Now, resta una scelta solida per una visione in famiglia, capace di coniugare intrattenimento e messaggi universali.

Hop

Tra i titoli più leggeri e adatti al periodo pasquale si distingue Hop, una commedia che unisce animazione e live-action, prodotta da Illumination Entertainment.

Il film racconta la storia di C.P., figlio del Coniglio di Pasqua, che decide di lasciare l’isola di Pasqua per inseguire il sogno di diventare batterista a Hollywood. Una scelta che lo porterà a incrociare la strada di Fred, giovane alle prese con le proprie ambizioni e costretto, suo malgrado, a sostituirlo.

Con un tono leggero e ironico, Hop costruisce una divertente “mitologia” attorno alla figura del coniglietto pasquale, offrendo un racconto pensato per tutta la famiglia. La combinazione tra personaggi animati e attori in carne e ossa contribuisce a rendere il film visivamente dinamico e accessibile anche ai più piccoli.

A distanza di anni dalla sua uscita, resta uno dei pochi titoli interamente dedicati alla Pasqua, capace di intrattenere senza pretese ma con ritmo e comicità. Disponibile su Prime Video.