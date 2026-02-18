Pasqua 2026, vacanze scolastiche: date regione per regione

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

123RF Vacanze di Pasqua 2026, calendario regione per regione

Archiviato il capitolo delle vacanze di Carnevale, per tante famiglie e per chi ha figli a scuola si apre l’attesa di un altro momento chiave del calendario: la pausa che apre le porte alla Pasqua.

Le vacanze pasquali sono spesso il primo vero assaggio di primavera, complici giornate più lunghe e temperature più miti. Ed è proprio per questo che diventano l’occasione ideale per pianificare piccoli viaggi, visite ai nonni o qualche giorno di relax lontano dalla routine quotidiana. Per chi lavora, invece, sono spesso giornate da incastrare tra ferie e smart working. Ma quando chiudono le scuole nel 2026? Ecco tutte le date regione per regione.

Pasqua 2026: quando cadono le feste

Nel 2026 la Pasqua cade domenica 5 aprile, mentre il lunedì dell’Angelo, la tradizionale Pasquetta, è il 6 aprile. Due date che segnano uno dei ponti primaverili più amati, perfetto per staccare la spina anche solo per qualche giorno.

La maggior parte delle regioni italiane ha scelto di allineare le vacanze scolastiche a questo lungo weekend festivo prevedendo uno stop che lo abbraccia in pieno.

In generale, il calendario è piuttosto uniforme su tutto il territorio nazionale, con le scuole chiuse tra il 2 e il 7 aprile. Questo significa quasi una settimana di pausa per studenti e studentesse, che potranno godersi qualche giorno di stacco prima dell’ultimo sprint dell’anno scolastico.

Vacanze di Pasqua 2026: le date regione per regione

Nella maggior parte d’Italia, le vacanze pasquali seguiranno lo stesso schema. In Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, le scuole resteranno chiuse dal 2 al 7 aprile.

Una finestra compatta, quindi, che facilita anche l’organizzazione di viaggi e momenti condivisi tra famiglie che vivono in regioni diverse, senza troppe differenze di calendario. Una buona notizia soprattutto per chi deve coordinarsi tra lavoro, figli e spostamenti, e preferisce pianificare con un po’ di anticipo.

Le regioni con calendario diverso

Come spesso accade, non mancano alcune eccezioni rispetto al calendario più diffuso. In Liguria, ad esempio, lo stop sarà leggermente più breve: le scuole resteranno chiuse dal 2 al 6 aprile, con un rientro anticipato rispetto al resto del Paese.

Situazione opposta in Trentino, dove le vacanze si allungano di un giorno. Qui studenti e studentesse resteranno a casa dal 2 all’8 aprile, con un rientro posticipato rispetto alla maggior parte delle altre regioni.

Al netto di queste piccole variazioni, il calendario 2026 resta piuttosto omogeneo. E per molte famiglie è già tempo di segnare le date in agenda e iniziare a fare qualche programma.

Che si tratti di una gita fuori porta, di un weekend lungo o semplicemente di tempo di qualità da passare insieme, le vacanze di Pasqua restano uno degli appuntamenti più attesi della primavera: momenti in cui si può gioire anche di qualche piccola tradizione prima dell’arrivo dei piccoli ponti di maggio e giugno, dell’estate e della fine ufficiale della scuola.