Michelle Hunziker, vacanze di Pasqua da “single”. E Giulio Berruti va in montagna

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Michelle Hunziker

Vacanze separate per la nuova (e chiacchieratissima) coppia formata da Michelle Hunziker e Giulio Berruti. La conduttrice ha scelto di partire per Pasqua, ma senza il suo compagno: è volata alla volta del Marocco con il caro amico Jonathan Kashanian, mentre l’attore ha optato per qualche giorno sulla neve.

Michelle Hunziker vola in Marocco (senza Berruti)

“In partenza per una super Pasqua”, ha scritto Michelle Hunziker su Instagram condividendo con i suoi numerosi follower un selfie con l’amico di vecchia data Jonathan Kashanian. La conduttrice ha deciso di volare alla volta del Marocco senza la sua dolce metà, attirando l’attenzione dei curiosi e degli appassionati di gossip.

La relazione con Giulio Berruti ormai è cosa nota: questi giorni potevano essere l’occasione perfetta per uscire allo scoperto anche sui social, dando una conferma ufficiale della loro storia, ma entrambi avevano evidentemente piani diversi.

La showgirl sta trascorrendo alcuni giorni di relax in occasione delle vacanze pasquali, il tutto documentato, ça va sans dire, sui social: qualche scatto in bikini (sfoggiando un fisico da urlo), poi la ricerca del “perfetto kajal”, sempre accompagnata dall’amico. E ancora un giro per i mercati di Marrakech, dove ha fatto capolino anche Nunzia De Girolamo, pronta a darle delle dritte per imparare la nobile arte della contrattazione.

Tanta leggerezza e divertimento per Michelle, anche senza il compagno: forse i piani per le vacanze erano già stati fatti da tempo, e non voleva rinunciare a qualche giorno di relax con l’amico del cuore.

Giulio Berruti nel frattempo, ha scelto un’altra meta per le sue vacanze: non ha seguito le orme della compagna e ha optato per qualche giorno in alta quota (anche se non è dato sapere dove di preciso), gli ultimi della stagione prima che la neve si sciolga del tutto. L’attore, tra le sue storie Instagram, ha pubblicato alcuni scatti che lo ritraggono in montagna a sciare. Uno di questi lo mostra in funivia, immerso nel paesaggio, con la scritta “pace” che accompagna la foto.

Michelle Hunziker e Giulio Berruti, amore a gonfie vele

Nonostante le vacanze da “separati”, la storia di Michelle Hunziker e Giulio Berruti non potrebbe andare meglio: i due si frequentano già da qualche mese, pur non avendo mai fornito una conferma della loro relazione. Ma non è servito certo un comunicato ufficiale: tante le paparazzate insieme, con tanto di scatti che li ritraevano mano nella mano, con la voglia di vivere il loro sentimento alla luce del sole.

Michelle infatti è uscita dalla lunga relazione con Nino Tronchetti Provera e ha saputo voltare pagina senza grandi drammi. Ma lo stesso discorso vale anche per Berruti, che aveva chiuso a ottobre scorso la storia con Maria Elena Boschi dopo circa cinque anni insieme.

A sorprendere la reazione della deputata che a quanto pare, saputo del nuovo amore dell’ex compagno, avrebbe mostrato un trasporto particolare per il nuovo compagno, Roberto Vaccarella. “Maria Elena è sempre stata molto gentile con coi paparazzi, ma questa volta ho notato un surplus di affetto tra lei e Vaccarella, come se ci tenesse a far vedere che è proprio cotta”.