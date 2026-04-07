Michelle Hunziker e Giulio Berruti fanno sul serio: a Marrakech con figlie e amici

Michelle Hunziker e Giulio Berruti ufficializzano la relazione con una vacanza a Marrakech tra amici e famiglia durante le festività di Pasqua

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IPA Michelle Hunziker e Giulio Berruti

Altro che crisi o storia già finita, la relazione tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti sembra spiccare il volo. E nel giro di poche settimane sarebbe diventata più seria che mai tanto che l’attore e medico ha già conosciuto le figlie della soubrette svizzera, reduce da una serie di fallimenti amorosi.

Michelle Hunziker e Giulio Berruti a Pasqua insieme

Michelle Hunziker e Giulio Berruti hanno trascorso insieme le festività di Pasqua a Marrakech, confermando una relazione che nell’ultimo periodo ha fatto chiacchierare parecchio.

A svelarlo è stata una foto di gruppo pubblicata sui social da Jonathan Kashanian: uno scatto semplice, tra amici, che però non lascia spazio a interpretazioni. La Hunziker e Berruti hanno posato insieme, sorridenti, inseriti in una compagnia che include, tra gli altri, Nunzia De Girolamo, Francesco Boccia e l’imprenditrice Elena Alberti.

Un viaggio condiviso che inizialmente i due avevano lasciato intendere come separato, pubblicando immagini in luoghi diversi. Ma le foto successive hanno rimarcato un’altra realtà: una vacanza vissuta fianco a fianco, tra souk, escursioni nel deserto e cene all’aperto. Un contesto informale, lontano dai riflettori, ma proprio per questo ancora più rilevante.

Secondo quanto emerso nelle scorse settimane, la coppia ha mostrato fin da subito una certa complicità, fatta di “passeggiate mano nella mano” e “sguardi difficili da nascondere”. Ora, però, il rapporto appare uscito definitivamente allo scoperto.

Giulio Berruti ha conosciuto le figlie di Michelle Hunziker

Se la vacanza in Marocco rappresenta una conferma, è soprattutto un dettaglio a segnare il passaggio più importante: la presenza delle figlie di Michelle Hunziker, Sole e Celeste Trussardi. Un elemento che, per chi segue la conduttrice, assume un valore preciso.

Condividere una vacanza con le figlie significa infatti integrare la dimensione sentimentale con quella familiare. Non più due piani separati, ma una quotidianità che si costruisce insieme. Le immagini evidenziano momenti semplici – gite nel deserto, tramonti, vita di gruppo – ma dietro c’è indubbiamente un passaggio significativo nella relazione.

Berruti, dal canto suo, appare perfettamente inserito nel gruppo, non come un ospite occasionale ma come parte integrante della compagnia. Un segnale che suggerisce una frequentazione, quella con l’ex moglie di Eros Ramazzotti, ormai consolidata.

La scelta di una vacanza condivisa, e non di una fuga romantica in solitaria, contribuisce a delineare il tipo di rapporto: non nascosto ma neppure ostentato. Piuttosto, vissuto con naturalezza.

La storia d’amore tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti

La storia tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti non è nata propriamente sotto i riflettori. Il primo incontro risale allo scorso dicembre, in Svizzera, durante un evento. Da lì, una frequentazione cresciuta gradualmente, tra appuntamenti lontani dalla curiosità mediatica e apparizioni sempre più frequenti.

Roma, weekend fuori città, presenze comuni a eventi come quelli legati a Battiti Live: tappe di un percorso che, senza annunci ufficiali, ha portato i due a condividere sempre più spazio. Fino alla fuga in Marocco, che rappresenta di fatto la prima uscita pubblica come coppia.

Entrambi arrivano a questo legame dopo aver chiuso capitoli importanti. Giulio Berruti ha concluso nel 2025 la lunga storia con Maria Elena Boschi, mentre Michelle Hunziker, dopo la liaison con Nino Tronchetti Provera, aveva scelto di concentrarsi sul lavoro e sulla famiglia.

Forse proprio questo ha favorito un incontro senza pressioni. Due percorsi già definiti, che si sono incrociati in un momento di equilibrio personale. La relazione, nata in sordina, si è sviluppata con gradualità, senza forzature.

E ora la conferma più evidente: una vacanza condivisa, amici in comune, figlie presenti. Elementi che, più di qualsiasi dichiarazione, raccontano una storia ormai uscita dalla fase iniziale e pronta a vivere alla luce del sole.