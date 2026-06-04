Michelle Hunziker e Giulio Berruti non si nascondono più: baci e passione a Ostia

Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono innamoratissimi e si lasciano andare a baci e abbracci in pubblico durante un'uscita romantica a Ostia.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Giulio Berruti e Michelle Hunziker

La storia d’amore di Michelle Hunziker e Giulio Berruti procede a gonfie vele e i due non si nascondono più. La conduttrice e l’attore sono stati avvistati in questi giorni a Ostia, sul litorale romano, fra baci e grande passione.

Michelle Hunziker e Giulio Berruti innamorati, passione a Ostia

Michelle Hunziker è innamorata ed è pronta a vivere questo amore sotto la luce del sole. Il nuovo fidanzato è Giulio Berruti, attore, modello e medico estetico che è riuscito a conquistare il cuore della conduttrice dopo un periodo difficile. L’incontro con Giulio infatti è arrivato poco dopo la rottura con Nino Tronchetti Provera e sembra aver regalato a Michelle la serenità di cui aveva bisogno.

Nelle immagini pubblicate da Diva e Donna, Michelle Hunziker e Giulio Berruti si divertono in acqua, fra baci appassionati e abbracci. L’intesa fra i due è evidente, così come il sorriso della conduttrice, innamoratissima del suo fidanzato. D’altronde che Giulio fosse l’uomo giusto per lei era stato chiaro già quando Michelle, ospite di Verissimo, aveva rivelato di essere molto felice.

“Sono felice, molto felice, ma i dettagli li metto in una cassaforte svizzera – aveva confidato a Silvia Toffanin, senza però mai fare il nome di Giulio Berruti -. Ho imparato che quando sei felice lo puoi comunicare. Sono arrivata in un momento in cui so cosa voglio e so anche quello che non voglio”.

L’incontro fra i due sarebbe avvenuto grazie ad amici comuni. In seguito avrebbero trascorso una vacanza insieme in Marocco e Giulio avrebbe conosciuto anche Aurora Ramazzotti, la figlia maggiore di Michelle, nata dal legame con Eros Ramazzotti.

“Aurora è stata colpita dalla sua serietà e dai suoi modi eleganti, da uomo d’altri tempi”, ha rivelato una fonte vicina alla conduttrice. La storia d’amore dunque non potrebbe essere più serena ed entrambi si godono la felicità del momento, senza nascondersi più.

Gli amori passati (e vip) di Michelle Hunziker e Giulio Berruti

Sia Michelle Hunziker che Giulio Berruti, d’altronde, hanno vissuto storie d’amore che sono finite sotto i riflettori. Berruti è stato legato per diversi anni a Maria Elena Boschi, deputata e politica italiana con cui ha condiviso cinque anni d’amore, costellati spesso da dichiarazioni romantiche e commenti su possibili nozze. Sino alla rottura, arrivata in silenzio e senza spiegazioni.

Michelle è stata sposata con Eros Ramazzotti dal 1998 al 2002: un amore importante, coronato dalla nascita della primogenita Aurora, e terminato con grande dolore di entrambi, anche a causa di un periodo buio per la conduttrice, vittima di una setta. Poi nel 2014 il matrimonio con Tomaso Trussardi e la nascita di due figlie: Sole e Celeste. Nel 2022 anche questo legame è arrivato al capolinea e da allora la Hunziker ha tenuto sempre segreta la sua vita sentimentale, concentrandosi soprattutto sulla famiglia e sul lavoro. Sino all’incontro, quasi per caso, con Giulio Berruti e all’inizio di una storia d’amore che sembra destinata a durare a lungo.