Ultimo a Tor Vergata, fan accampati dieci giorni prima. Interviene il cantante

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IPA Ultimo parla ai fan accampati per il concerto a Tor Vergata

L’estate chiama giornate più lunghe e serate caldissime, specialmente se vissute partecipando a un concerto. E la bella stagione apre le porte a una serie di eventi che chi è fan non può proprio permettersi di perdere, con la possibilità di ascoltare i propri idoli dal vivo, magari proprio a un passo dal palco.

I fan di Ultimo ne sanno qualcosa: il cantante è pronto a esibirsi a Tor Vergata, a Roma, in un evento da record. La data è il 4 luglio, ma i fan più accaniti sono già accampati fuori dai cancelli.

Una prova di fedeltà e coraggio non da poco, considerando le altissime temperature delle ultime settimane. E proprio per questo motivo il cantante ha voluto mandare un messaggio ai suoi inarrestabili fan.

Ultimo, il messaggio ai fan accampati a Tor Vergata

Ancora 10 giorni prima di poter partecipare al concerto romano di Ultimo. La tappa speciale, che porta il nome di La Favola per Sempre, ha fatto registrare il sold out in pochissimo tempo, segnando anche un record di biglietti venduti.

Un evento che a tutti gli effetti sembra imperdibile ed è forse anche per questo motivo che alcuni fan, incuranti del caldo torrido e dell’anticipo (per usare un eufemismo), si sono già piazzati con tanto di tende davanti ai cancelli. Una mossa audace per assicurarsi un posto in prima fila e cantare insieme al proprio idolo.

Un tipo di fedeltà che non è ovviamente passata inosservata e che il cantante ha subito voluto commentare condividendo una story sui suoi social in cui, nel ringraziare i fan, ha voluto metterli in guardia dal caldo consigliando di evitare di mettersi in coda con troppo anticipo.

“Stiamo riscontrando la presenza di numerosi fan già in fila fuori dall’area dell’evento. Nel ringraziarvi per questo incredibile atto d’amore, vi invitiamo a non esporvi alle temperature proibitive di questi giorni e a non campeggiare nei pressi dell’area con così largo anticipo”.

Ultimo, il concerto record

Nonostante la comprensibile apprensione per la salute dei fan, difficilmente chi ha scelto di accamparsi con tanto anticipo sceglierà di abbandonare il suo posto. Il concerto del 4 luglio, infatti, è l’evento record dell’estate.

250 mila persone, un palco di 140 metri e una serie di maxischermi per permettere a tutti di vedere quello che succede. Numeri da far girare la testa, soprattutto considerando che Ultimo ha solo 30 anni.

Impossibile per lui contenere l’emozione davanti a così tanto affetto. “Sono giorni assurdi per la mia vita. Prendo tutto. Cerco di assorbirlo e quando sento che è troppo cerco di ‘chiudere’. A volte sento di essere un bicchiere a cui viene chiesto di contenere il mare. Altre volte rimango allibito così tanto dalla vita che sto vivendo e da quello che sto andando a fare, che rimango a fissare il soffitto cercando di rinchiudere nel respiro tutto questo per tentare di domarlo e non farmi sopraffare”, ha scritto il cantante in una lunga lettera sui social, dedicando questo traguardo al suo bambino interiore.

Il 4 luglio è ancora lontano, ma l’atmosfera intorno a Tor Vergata racconta già molto di quello che accadrà. Per Ultimo sarà una serata da record, per i fan l’ennesima dimostrazione di un legame che continua a crescere e a rafforzarsi concerto dopo concerto.