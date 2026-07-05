Quanto ha guadagnato Ultimo grazie al concerto a Tor Vergata: la cifra è da record

Il concerto di Ultimo ha fatto la storia: qual è stato il guadagno record per il live

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IPA Ultimo

Il concerto di Ultimo a Tor Vergata ha segnato la storia della musica e fra i tanti record battuti c’è anche quello che riguarda la cifra guadagnata con un live.

Quanto ha guadagnato Ultimo con il concerto a Tor Vergata

Il 4 luglio 2026, il cantante ha realizzato una vera e propria impresa. Arrivato al concerto in elicottero, Ultimo ha sorvolato i 250mila spettatori riuniti nella spianata dell’Università Tor Vergata. L’inizio di un evento unico e straordinario. “Siamo nella storia”, ha commentato nella notte l’artista romano.

E Ultimo la storia l’ha fatta davvero, soprattutto per quanto riguarda i numeri del concerto. La cifra guadagnata grazie al concerto di Tor Vergata, d’altronde, è ben nota.

L’incasso del live infatti è stato pari a 16 milioni di euro. Ogni biglietto infatti è stato venduto a circa 65 euro (come prezzo medio), considerando la presenza di 250mila persone il guadagno è semplicissimo da calcolare.

“Non saprei da dove iniziare – ha scritto Ultimo su Instagram -. Potrei iniziare col dire che non ho mai avuto la tensione cosi alta nel corpo mentre salivo su Pianeti. Che non ho mai goduto nella vita come ieri durante Ipocondria. Che quando arrivando in elicottero mi è stato detto “Nic guarda a sinistra” ho avuto la più strana e forte sensazione della mia vita. Che il livello di felicità e amore che c’era ieri nell’aria è travolgente per un solo essere umano”.

“Che la serata di ieri sento che ci metterò tanto a metabolizzarla – ha aggiunto -. Che stanotte tornato a casa dopo i festeggiamenti, ho scritto la canzone più importante della mia vita. Che il 4 luglio 2026 non si può descrivere qui su un copy di Instagram. Che voglio portare questo spettacolo al cinema. Che voi siete dei grandi. Che voi siete dei ca**o di grandi. Che siamo nella storia. Che Ultimo da oggi hanno capito tutti bene che vuol dire. Che Ultimo noi abbiamo sempre saputo cosa vuol dire. Grazie a tutti. A chi c’è da sempre. A chi c’è da poco. A chi non c’è più. A chi se n’è andato. Non smettete mai di credere nelle favole. Siamo nella storia”.

I numeri del concerto di Ultimo

A impressionare non è solo la cifra guadagnata con il concerto, ma anche tutti i numeri legati al live. Sono 155mila le persone che sono arrivate a Roma per assistere allo show di Ultimo, da altre regioni o dall’estero. Generando in tutto un indotto pari a 90 milioni di euro.

Ultimo è stato il primo a realizzare un concerto in un’area non adibita ai live di 15 ettari. Uno spazio in cui è stato costruito un palco alto 60 metri e largo 140 metri, con più di 30 torri con altoparlanti e ben 18 maxischermi.

“Dietro la serata c’è un anno di lavoro – ha spigato Alessandro Onorato, assessore ai Grandi eventi della Capitale -. Roma ha voluto osare veramente tanto, perché non era scontato nulla – ha aggiunto -. Ciò che è avvenuto qui l’anno scorso con la Giornata mondiale della Gioventù è stata una cosa straordinaria, ma completamente diversa da quello che sta avvenendo oggi: questa è un’iniziativa culturale perché la musica è cultura, ma è anche un’iniziativa commerciale. Ultimo ha dimostrato una disponibilità che diventa un precedente rispetto agli altri artisti”.