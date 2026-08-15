Concerti di Ferragosto 2026, chi canta oggi 15 agosto: da Annalisa a Sal Da Vinci

IPA Annalisa

Il Ferragosto 2026 si canta più che si mangia. Annalisa chiude il Red Valley Festival a Olbia, Sal Da Vinci porta il Sanremo appena vinto in una piazza pugliese, i Litfiba festeggiano i quarant’anni di 17 Re su una spiaggia romagnola. E siamo solo all’inizio dell’elenco.

Da Sanremo alla Sicilia, il calendario del 15 agosto tiene insieme pop, rap, rock e cantautorato, con parecchi concerti a ingresso libero. Utile saperlo, se la grigliata di famiglia non vi entusiasma.

Annalisa, Sfera Ebbasta ed Ernia: il Red Valley chiude a Olbia

L’appuntamento più grosso della giornata è la serata conclusiva del Red Valley Festival, all’Olbia Arena. Sul palco salgono Sfera Ebbasta, Annalisa ed Ernia, affiancati da Sayf, Samurai Jay, Damianito, Low-Red, Ludwig e Rrari dal Tacco. Il biglietto giornaliero costa 52 euro.

Una maratona tra pop, rap e urban che chiude l’undicesima edizione della manifestazione sarda. Curiosità da tenere d’occhio: Sayf è arrivato secondo al Festival di Sanremo 2026 con Tu mi piaci tanto, subito dietro all’artista che stasera canta a quasi mille chilometri di distanza.

Sal Da Vinci a Lucera, il Ferragosto del vincitore di Sanremo

Perché è proprio Sal Da Vinci il nome forte della serata a Lucera, in provincia di Foggia. Il cantante napoletano, che a marzo ha vinto la settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo con Per sempre sì, si esibisce gratuitamente nell’ambito del Lucera Music Lights Festival, all’interno dei festeggiamenti per Santa Maria Patrona. Inizio annunciato per le 21.

Per lui è un ritorno: l’ultima volta in città risaliva al 1999. In scaletta i brani più recenti e, con ogni probabilità, quella Rossetto e caffè che nel 2024 lo ha riportato al grande pubblico dopo trent’anni di carriera tra musica, teatro e televisione.

Litfiba e Alfa, la riviera romagnola raddoppia

Chi preferisce le chitarre trova i Litfiba al Beky Bay di Bellaria-Igea Marina, protagonisti del Rock Beach Festival con il tour che celebra i quarant’anni di 17 Re, disco del 1986 tra i più citati quando si parla di new wave italiana. Biglietti a 57,50 euro.

Poco più a sud, allo Stadio comunale Alfiero Moretti di Cesenatico, tocca ad Alfa. Il concerto è fissato alle 21 ed è l’unica data del suo tour sulla riviera romagnola, con biglietti a 46 euro.

Clara e Vegas Jones a Sanremo, sul palco di Pian di Nave

A Sanremo il Ferragosto è gratuito e parla ai ventenni. Sul palco di piazzale Pian di Nave, per il penultimo appuntamento della seconda edizione del One Night Summer Hits, ci sono Clara e Vegas Jones. Si comincia alle 20.30 con DJ Semex e Sara Naldi, poi la serata prosegue con i due nomi di punta.

Clara, vincitrice di Sanremo Giovani nel 2023 e poi in gara all’Ariston nel 2024 e nel 2025, è una delle voci più riconoscibili del nuovo pop italiano. Vegas Jones, all’anagrafe Matteo Privitera, arriva invece dalla scena rap milanese.

Raf a Foggia, Francesco Renga in Sicilia

In piazza Cavour a Foggia canta Raf, gratis, dalle 21: il concerto fa parte di Infinito 2026, il tour che ripercorre oltre quarant’anni di carriera, da Self Control a Cosa resterà degli anni ’80, passando per Ti pretendo e Il battito animale.

Francesco Renga è invece a Gioiosa Marea, in provincia di Messina, per il tradizionale Ferragosto Gioiosano. Concerto gratuito alle 21, con i successi che vanno dagli anni con i Timoria fino alla vittoria sanremese di Angelo.

Irene Grandi, Tony Effe e tutti gli altri

Irene Grandi si esibisce al Teatro del Mare di Montesilvano, in provincia di Pescara. Tony Effe è a Lignano Pineta, in provincia di Udine. Franco Ricciardi canta alle 22 a Pontecorvo, in provincia di Frosinone, in piazza Alcide De Gasperi-Belvedere.

Per il resto: le Bambole di Pezza portano il loro punk rock in piazza Nuova a Castelsardo, gratis, dalle 21. Fabrizio Bosso suona alle 21.30 in piazza del Popolo a Berchidda per Time in Jazz, con biglietto a 20 euro. Giovanni Caccamo è a Locorotondo, in provincia di Bari, Il Pagante a Villa delle Rose di Misano Monte, Alexia all’Ippodromo di Arzachena con ingresso libero.

E per chi il Ferragosto lo comincia prima dell’alba: Cosmo suona alle 6 del mattino al Parco archeologico di Santa Maria di Agnano, a Ostuni, per il Locus Festival. Sveglia molto presto, o notte molto lunga.