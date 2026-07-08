Viola Valentino, compleanno con polemica contro Riccardo Fogli: “Vergognati”

Viola Valentino rimprovera allo storico ex marito Riccardo Fogli di non averle scritto per il compleanno, ma non solo. Un post al sapore di rancore

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Nicoletta Fersini

Giornalista, Content Editor, SEO Copywriter

Giornalista ed evocatrice di parole: appassionata di lifestyle, tv e attualità. Inguaribile curiosa, osserva il mondo. Spesso sorseggiando un calice di vino.

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Viola Valentino, compleanno con polemica contro Riccardo Fogli: “Vergognati”
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Viola Valentino
Chi è Viola Valentino? Qual è la carriera di Riccardo Fogli? Cosa ha detto Viola Valentino su Instagram?

Una bella foto “vintage”, che ritrae due giovanissimi cantanti italiani ai tempi del loro amore. Sembrerebbe l’incipit di una dedica a suon di ricordi e nostalgia e invece è tutt’altro: Viola Valentino, reduce dal compleanno festeggiato lo scorso primo luglio, ha affidato a Instagram un piccolo sfogo contro Riccardo Fogli, tacciandolo di indifferenza.

Lo sfogo di Viola Valentino su Instagram

Quello che doveva essere un momento di festa e affetto si è trasformato in un amaro sfogo a mezzo social, che ha lasciato molti di sasso ma ha anche riacceso i riflettori su una delle storie d’amore più tormentate (e chiacchierate) della musica italiana. La cantante di Comprami si è rivolta al suo storico ex amore, Riccardo Fogli, esponendo di fatto una ferita che pare non essersi mai rimarginata del tutto.

A corredo di una bella foto d’archivio che la ritrae giovane e sorridente accanto al cantante e bassista, Viola Valentino ha scritto: “Sono Viola, neanche gli auguri di buon compleanno, e quando stavo male ancora peggio, nessuna chiamata, però in televisione parli sempre di me! Omino, ometto e quaquaraqua. Vergognati almeno!“. Il rancore è palpabile, specialmente in riferimento al periodo in cui ha dovuto affrontare le cure contro un carcinoma, dal 2019.

Un messaggio che sembra più adatto a una chat privata che a un post pubblico, ma che la cantante ha scelto volutamente di diffondere, con tanto di menzione ufficiale a Fogli. Il quale, dal canto suo, non ha risposto. A rispondere sono stati, invece, molti utenti di Instagram che non hanno potuto fare a meno di criticare la scelta della cantante: una questione troppo privata per metterla alla berlina su un social.

La storia d’amore (senza lieto fine) tra Viola Valentino e Riccardo Fogli

Il sodalizio tra Viola Valentino e Riccardo Fogli iniziò nel 1970, coronato dal matrimonio celebrato l’anno successivo. I due sono stati insieme per ben 23 anni, seppur con momenti di crisi e tradimenti più o meno conclamati. Il primo, enorme scossone arrivò nei primi anni Settanta, quando Riccardo Fogli perse la testa per Patty Pravo. Storia conosciuta e ritrita ormai da decenni che, come ben sapranno i ben informati, gli è costato non solo l’allontanamento da casa, ma anche l’addio ai Pooh.

Non è stato comunque abbastanza per la cantante che, nonostante il colpo di testa, decise di perdonarlo. Si riprese quello che lei stessa in una recente intervista ha definito un “traditore seriale” e la storia è andata avanti fino ai primi anni Novanta, quando Fogli confessò di aspettare un figlio da un’altra donna.

Riccardo Fogli è sposato con Karin Trentini dal 2010, mentre Viola Valentino ha ritrovato il sorriso accanto a Francesco Mango, che ha sposato nel 2022. Due vite totalmente separate, sulle quali sembra che l’ombra del passato non accenni a svanire del tutto.

Nel corso degli anni ogni tentativo di mantenere dei rapporti civili sono naufragati. Non sono mancate frecciatine e incomprensioni e la stessa Valentino ha ammesso di aver provato ad iniziare un dialogo con l’ex, senza però ricevere alcuna risposta. Proprio come in questa occasione.

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