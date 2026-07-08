Viola Valentino, compleanno con polemica contro Riccardo Fogli: “Vergognati”

IPA Viola Valentino

Una bella foto “vintage”, che ritrae due giovanissimi cantanti italiani ai tempi del loro amore. Sembrerebbe l’incipit di una dedica a suon di ricordi e nostalgia e invece è tutt’altro: Viola Valentino, reduce dal compleanno festeggiato lo scorso primo luglio, ha affidato a Instagram un piccolo sfogo contro Riccardo Fogli, tacciandolo di indifferenza.

Lo sfogo di Viola Valentino su Instagram

Quello che doveva essere un momento di festa e affetto si è trasformato in un amaro sfogo a mezzo social, che ha lasciato molti di sasso ma ha anche riacceso i riflettori su una delle storie d’amore più tormentate (e chiacchierate) della musica italiana. La cantante di Comprami si è rivolta al suo storico ex amore, Riccardo Fogli, esponendo di fatto una ferita che pare non essersi mai rimarginata del tutto.

A corredo di una bella foto d’archivio che la ritrae giovane e sorridente accanto al cantante e bassista, Viola Valentino ha scritto: “Sono Viola, neanche gli auguri di buon compleanno, e quando stavo male ancora peggio, nessuna chiamata, però in televisione parli sempre di me! Omino, ometto e quaquaraqua. Vergognati almeno!“. Il rancore è palpabile, specialmente in riferimento al periodo in cui ha dovuto affrontare le cure contro un carcinoma, dal 2019.

Un messaggio che sembra più adatto a una chat privata che a un post pubblico, ma che la cantante ha scelto volutamente di diffondere, con tanto di menzione ufficiale a Fogli. Il quale, dal canto suo, non ha risposto. A rispondere sono stati, invece, molti utenti di Instagram che non hanno potuto fare a meno di criticare la scelta della cantante: una questione troppo privata per metterla alla berlina su un social.

La storia d’amore (senza lieto fine) tra Viola Valentino e Riccardo Fogli

Il sodalizio tra Viola Valentino e Riccardo Fogli iniziò nel 1970, coronato dal matrimonio celebrato l’anno successivo. I due sono stati insieme per ben 23 anni, seppur con momenti di crisi e tradimenti più o meno conclamati. Il primo, enorme scossone arrivò nei primi anni Settanta, quando Riccardo Fogli perse la testa per Patty Pravo. Storia conosciuta e ritrita ormai da decenni che, come ben sapranno i ben informati, gli è costato non solo l’allontanamento da casa, ma anche l’addio ai Pooh.

Non è stato comunque abbastanza per la cantante che, nonostante il colpo di testa, decise di perdonarlo. Si riprese quello che lei stessa in una recente intervista ha definito un “traditore seriale” e la storia è andata avanti fino ai primi anni Novanta, quando Fogli confessò di aspettare un figlio da un’altra donna.

Riccardo Fogli è sposato con Karin Trentini dal 2010, mentre Viola Valentino ha ritrovato il sorriso accanto a Francesco Mango, che ha sposato nel 2022. Due vite totalmente separate, sulle quali sembra che l’ombra del passato non accenni a svanire del tutto.

Nel corso degli anni ogni tentativo di mantenere dei rapporti civili sono naufragati. Non sono mancate frecciatine e incomprensioni e la stessa Valentino ha ammesso di aver provato ad iniziare un dialogo con l’ex, senza però ricevere alcuna risposta. Proprio come in questa occasione.