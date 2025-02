Viola Valentino a La Volta Buona su Riccardo Fogli: “Era un traditore seriale”

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Viola Valentino non ha mai avuto peli sulla lingua e, ospite a La Volta Buona, ha confermato ancora una volta di non avere timori nel raccontare la verità sul suo passato con Riccardo Fogli. Il tema della puntata ha toccato un tasto dolente per la cantante, che non ha esitato a definire il suo ex marito “un traditore seriale“. Con la sua inconfondibile ironia, ha ripercorso gli anni del loro matrimonio e le innumerevoli infedeltà subite, facendo emergere nuovi dettagli che hanno acceso il dibattito.

Viola Valentino: tradimenti e segreti mai svelati

Viola Valentino e Riccardo Fogli si sono sposati nel 1971, in un’epoca in cui la musica italiana viveva uno dei suoi momenti d’oro. Lei, icona pop grazie al successo di Comprami, lui uno dei volti più amati dei Pooh. Una coppia apparentemente solida, ma che nascondeva una realtà ben diversa.

Pensava forse di aver sposato un uomo fedele, invece “era un traditore seriale” ha raccontato Viola Valentino a La Volta Buona, rivelando che il cantante la tradì già nei primi anni di matrimonio.

Uno degli episodi più clamorosi riguarda Patty Pravo: “Non sapevo che fosse stato sposato con lei. Ho scoperto tutto dopo“. Una rivelazione che ha sorpreso il pubblico e che ha riacceso vecchie dinamiche tra i protagonisti della musica italiana.

Ma non è finita qui. Durante l’intervista, Caterina Balivo ha mostrato a Viola Valentino una clip in cui Donatella Rettore rivelava di aver avuto un flirt con Riccardo Fogli. Un dettaglio che ha aggiunto un nuovo tassello al mosaico delle infedeltà dell’ex Pooh. Viola Valentino accetta con amarezza, lasciando intendere che quello con Rettore non fu l’unico tradimento.

Lo scandalo all’Isola dei Famosi e il pentimento di Fabrizio Corona

Non è la prima volta che i tradimenti di Riccardo Fogli diventano un caso mediatico. Il cantante è stato al centro di un’ondata di gossip nel 2019, quando, durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, Fabrizio Corona gli fece recapitare un video in cui dichiarava che sua moglie, Karin Trentini, lo stava tradendo con il noto stilista Giampaolo Celli.

La vicenda fece esplodere uno tsunami televisivo: Riccardo Fogli, visibilmente scosso, scoppiò in lacrime davanti a milioni di telespettatori. La reazione del pubblico fu talmente forte che Mediaset si trovò costretta a licenziare il team responsabile di aver mandato in onda il messaggio di Corona. Quest’ultimo, dopo aver inizialmente difeso il suo operato, si pentì pubblicamente: “Sono stato cattivo, ho ferito una persona che non lo meritava”.

Viola Valentino, pur avendo vissuto sulla propria pelle il tradimento, all’epoca difese Fogli, dichiarando di essere preoccupata per la sua salute. “So cosa si prova quando scopri di essere stato tradito, ma esporlo in quel modo è stato crudele” aveva detto, dimostrando una certa empatia nonostante il burrascoso passato con l’ex marito.

Il presente di Viola Valentino: tra musica e amore ritrovato

Oggi Viola Valentino è una donna serena e realizzata. Dopo la fine del matrimonio con Riccardo Fogli, ha ricostruito la sua vita al fianco di Francesco Mango, un promoter con un passato nel mondo della moda. La loro storia d’amore è iniziata nel 2014 e culminata nel matrimonio del 2022.

“Non sono più gelosa di Riccardo, anche se una volta lo sono stata” ha detto la cantante a La Volta Buona, commentando con ironia il recente duetto tra Fogli e Patty Pravo. “Ora è vecchio e brutto, quindi non c’è proprio motivo di essere gelosa“. Un’affermazione che ha scatenato sorrisi e applausi in studio, segno che Viola Valentino ha saputo trasformare il dolore del passato in una consapevolezza nuova.

La sua carriera, intanto, prosegue senza sosta. Dopo i successi degli anni ’80, Viola Valentino continua a essere un volto amato dal pubblico televisivo e musicale. I suoi brani iconici, come Comprami e Romantici, restano delle pietre miliari della musica italiana, mentre la sua personalità frizzante e sincera la rende ancora oggi una protagonista indiscussa del gossip e dello spettacolo.