Emanuele Filiberto di Savoia rinuncia al divorzio ma vuole l’annullamento dalla Sacra Rota

Getty Images Clotilde Courau ed Emanuele Filiberto di Savoia il giorno del loro matrimonio

Emanuele Filiberto di Savoia vuole chiedere alla Sacra Rota di annullare il suo matrimonio con l’attrice Clotilde Courau. Il Principe ha deciso di lasciare definitivamente la moglie, per legarsi in modo ufficiale con Adriana Abascal, l’imprenditrice messicana che frequenta ormai da diverso tempo.

Emanuele Filiberto di Savoia, l’annullamento del matrimonio

Emanuele Filiberto di Savoia e Clotilde Courau hanno stupito tutti a fine aprile, quando entrambi hanno annunciato l’imminente divorzio in due interviste separate. La notizia ha fatto clamore, perché i due vivevano separatamente da almeno cinque anni e il Principe da circa un anno frequentava pubblicamente Adriana Abascal. Anche se quest’ultima aveva interrotto la relazione qualche mese fa, perché non sopportava il ruolo di amante.

Evidentemente il timore di perderla, ha spinto Emanuele Filiberto verso la soluzione del divorzio. Salvo poi in qualche modo ripensarci.

Infatti, il Principe ha confidato ad alcuni amici che avrebbe chiesto l’annullamento del matrimonio alla Sacra Rota. “Da mille anni, da quando la dinastia da cui discendo si affacciò alla storia sulle alpi occidentali, sulla terra di Savoia, la mia Casa è cattolica e ha dato alla Chiesa figli devoti. Io sono profondamente e intimamente legato al Pontefice romano e ho in animo di chiedere che il mio matrimonio, celebrato a Roma in Santa Maria degli Angeli, con Clotilde Courau, sia sciolto davanti al Tribunale della Sacra Rota“, questo è quanto avrebbe dichiarato ad alcune persone a lui vicine, come riportato dal magazine Oggi.

Per il momento la Courau non ha rilasciato dichiarazioni in merito. Né si conoscono altri dettagli in merito alla presentazione ufficiale della richiesta alla Sacra Rota che dovrà decidere se ci sono gli estremi per procedere con l’annullamento del matrimonio da cui sono nate due figlie, Vittoria e Luisa.

Se l’annullamento fosse accordato, Emanuele Filiberto potrebbe sposarsi nuovamente in chiesa. Anche se l’imprenditrice messicana ha già alle spalle due divorzi.

Emanuele Filiberto di Savoia e l’amore per Adriana Abascal

Dopo l’ammissione di aver avviato le pratiche del divorzio, Emanuele Filiberto di Savoia si era mostrato nuovamente in pubblico con Adriana Abascal.

I due si erano recentemente separati, perché Adriana non voleva essere “la seconda donna”. Non voleva appunto il ruolo di amante, ma quello di compagna ufficiale del Principe. L’annuncio della fine della loro storia l’aveva dato proprio lei, salvo poi ritornare sui suoi passi e aprire uno spiraglio a un possibile ricongiungimento che appunto c’è stato, perché Emanuele Filiberto ha deciso di mettere fine in modo definitivo e ufficiale al suo matrimonio.

L’ultima apparizione congiunta di Adriana ed Emanuele Filiberto risale a fine aprile quando sono volati in Giappone per il gala degli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia e Tokyo dove era presente anche la figlia maggiore ed erede del Principe, Vittoria, segno dunque che la Abascal è già stata presentata ufficialmente alla famiglia di Emanuele Filiberto.