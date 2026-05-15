L’ex Principe Andrea escluso dal prossimo matrimonio reale, ecco la lista degli invitati

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Getty Images L'ex Principe Andrea

Ancora un boccone amaro da mandare giù per l’ex Principe Andrea. Il 66enne è stato escluso da un altro importante evento familiare: il suo nome non figura tra gli invitati al matrimonio di Peter Phillips, il figlio della Principessa Anna. Una decisione che si inserisce nella linea di prudenza adottata dalla royal family dopo lo scandalo legato ai rapporti dell’ex Duca di York con Jeffrey Epstein. Nessuna spiegazione ufficiale ma un segnale chiaro: la distanza tra Andrew e il resto dei Windsor appare ormai consolidata.

Il matrimonio di Peter Phillips senza lo zio Andrea

Il prossimo 6 giugno Peter Phillips, figlio della Principessa Anna e uno dei nipoti prediletti della Regina Elisabetta, sposerà l’infermiera Harriet Sperling in una cerimonia privata nel Gloucestershire. Un matrimonio atteso, che riunirà gran parte della famiglia reale britannica, ma che sarà segnato anche da alcune assenze di rilievo.

Tra queste spicca quella dell’ex Principe Andrea, escluso dalla lista degli invitati e pronto a perdere anche il suo posto nella linea di successione. Attualmente è all’ottavo posto ma il fratello Charles è al lavoro per cambiare la storia.

Alla cerimonia, che si terrà nella chiesa di All Saints, è invece attesa la presenza di Re Carlo e la Regina Camilla. Confermata ovviamente la partecipazione della madre dello sposo insieme al marito Timothy Laurence.

Non mancheranno il Principe William e Kate Middleton, così come il Principe Edoardo e Sofia di Edimburgo. Tra gli invitati pure Zara Tindall, sorella dello sposo, e il marito Mike Tindall.

Tra le assenze figurano, oltre ad Andrew, le sue figlie, le Principesse Eugenia e Beatrice, e il Principe Harry con Meghan Markle. Gli sposi hanno espresso il desiderio di una cerimonia “intima ma significativa”, limitando così il numero degli invitati.

IPA

Una nuova unione tra vita privata e impegno professionale

Per Peter Phillips si tratta del secondo matrimonio. Nel 2008 aveva sposato Autumn Kelly con una cerimonia nella cappella di San Giorgio, da cui sono nate le figlie Savannah e Isla. La separazione è arrivata nel 2019, mentre il divorzio è stato finalizzato nel 2021.

La relazione con Harriet Sperling è più recente: i due si sono conosciuti nel 2024 e hanno annunciato il fidanzamento nell’agosto dello stesso anno. Anche per lei si tratta di una nuova fase della vita: l’infermiera è madre di una figlia, Georgina, nata da una precedente relazione.

Pur appartenendo alla famiglia reale, Peter Phillips non ricopre ruoli istituzionali e ha costruito la propria carriera nel management sportivo. Una scelta che lo colloca ai margini delle attività ufficiali, pur mantenendo legami stretti con i Windsor.

Harriet Sperling, dal canto suo, lavora come infermiera pediatrica specializzata presso il Servizio Sanitario Nazionale britannico. Il suo profilo professionale evidenzia un forte impegno nella cura dei bambini e nello sviluppo neonatale, affiancato da una profonda dimensione spirituale che, come lei stessa ha raccontato in passato, ha rappresentato un punto di svolta nella sua vita.

Le nozze del 6 giugno si collocano in un delicato equilibrio tra tradizione e discrezione, aprendo un nuovo capitolo per una coppia che ha scelto di vivere lontano dai riflettori più intensi della monarchia.