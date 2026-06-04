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C’è aria di matrimonio in casa Windsor. Sabato 6 giugno, infatti, Peter Phillips, il nipote più grande della compianta Regina Elisabetta II, convolerà a nozze con Harriet Sperling. Organizzato un evento ben diverso da quello che si potrebbe aspettare. Una cerimonia intima e priva dei fasti dei grandi matrimoni reali.

Niente carrozze o folle oceaniche, così come non ci sarà alcune diretta dell’evento. Un Royal Wedding che, per una volta, resta un affare di famiglia, raccolto e privato. Proprio per questo, però, è ancora più affascinante. Ecco tutto ciò che sappiamo in merito.

Chi è Peter Phillips

Peter Phillips ha 48 anni ed è il primogenito della Principessa Anna e, come detto, nipote più grande di Elisabetta II. Per quanto riguarda la linea di successione, attualmente è al diciannovesimo posto, ma la sua vita è distante dalla corte. Non è infatti un membro attivo della Famiglia Reale.

Non svolge impegni ufficiali per conto della Corona e ha sempre condotto una vita relativamente lontana dai riflettori istituzionali.

Non il primo matrimonio per lui, essendo stato sposato dal 2008 al 2020 con la canadese Autumn Kelly, dalla quale ha avuto due figlie: Savannah (15 anni) e Isla (14 anni). Dopo il divorzio, però, ha ritrovato l’amore al fianco di Harriet.

Chi è Harriet Sperling

Harriet Sperling è una donna ben distante dal mondo dorato dei reali. Lavora infatti come infermiera pediatrica per l’NHS (servizio sanitario nazionale britannico). Una professione concreta e comune, fatta di turni, fatica e dedizione.

È madre di una figlia adolescente, nata dal precedente matrimonio con un istruttore di fitness, Antonio St. John Sperling. Una storia, la sua, che ricorda quanto la Famiglia Reale britannica si sia aperta nel corso degli ultimi anni a unioni con “persone comuni”, lontane dall’aristocrazie tradizionale. Come non tener conto degli esempi più celebri: Kate Middleton e Meghan Markle.

La storia d’amore

Peter e Harriet sono fianco a fianco dal 2024. Il fidanzamento ufficiale è giunto ad agosto 2025, mentre l’annuncio vero e proprio è stato dato ad aprile 2026. Una relazione costruita con discrezione e maturità, che ora arriva al coronamento del matrimonio.

La cerimonia si terrà nella suggestiva All Saints Church di Kemble, vicino a Cirencester, nel cuore dei Cotswolds. Il ricevimento, invece, si svolgerà a Gatcombe Park, che è la tenuta di campagna della Principessa Anna.

Si prevede un ricevimento in due parti, con pranzo formale diurno seguito da una festa privata serale. Niente processione pubblica, dunque, ma un’atmosfera intima e familiare, come detto. Chi sarà presente? Ecco un po’ di nomi eccellenti:

Re Carlo;

Regina Camilla;

Principe William;

Principessa Kate;

Principessa Anna;

Ammiraglio Sir Timothy Laurence (marito di Anna);

Zara Tindall (sorella dello sposo);

Mike Tindall (marito di Zara).

Grandi assenti, invece, Harry e Meghan, mentre resta incerta la presenza delle Principesse Beatrice ed Eugenia.