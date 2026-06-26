Un posto al sole, le anticipazioni del 29 giugno 2026: la decisione sofferta di Stella

Ufficio stampa Rai Stella ed Eduardo, Un posto al sole

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 29 giugno 2026.

Nella puntata precedente del 26 giugno 2026

Venerdì 26 giugno abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Dopo il furto a Palazzo Palladini, Raffaele è travolto dai sensi di colpa per aver lasciato incustodite le chiavi dei condomini. Mentre Eduardo sta per venire a conoscenza di quanto accaduto, Angelo sembra non avere altra scelta che portare avanti il piano di Grillo. Intanto Alberto prova a rimettere ordine nella propria vita, ma il pensiero di Anna continua a tormentarlo. In vista della serata con Bice, Massaro è preda dell’ansia da prestazione e vive momenti di puro panico.

Anticipazione della puntata del 29 giugno 2026

Non riuscendo a convincere Angelo a sottrarsi al piano di Grillo per incastrare Eduardo, Stella prenderà una sofferta decisione. Intanto Anna si è finalmente messa in contatto con Alberto: cosa l’ha spinta a rifarsi viva? Temendo che Sergio non riuscirà mai a superare la propria ansia nel rapportarsi a Bice, Mariella ipotizza che la coppia abbia bisogno di un aiuto esterno.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 29 giugno al 3 luglio.