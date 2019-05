Che fine ha fatto Cannelle

editato in: da

Magari l’avevamo persa di vista, Cannelle, ma non appena sentiamo il jingle dell’inconfondibile pubblicità delle caramelle Morositas, subito ci torna in mente. Ce la immaginiamo, bella come una volta sotto quella canzoncina anni ’80 che ha fatto da sfondo alla sua camminata ultra-femminile. “Morositas, morbida la vita!”: impossibile dimenticarlo.

Cannelle è lo pseudonimo di Helena Viranin, nata nel 1959 a Pointe-à-Pitre, nel cuore delle piccole Antille francesi. La sua famiglia benestante le ha permesso di viaggiare e la sua bellezza afro-asiatica le ha spianato le porte verso la popolarità nel ruolo di modella, showgirl, cantante e conduttrice televisiva. Il 24 giugno 2008 decide di sposarsi col suo attuale marito Mario Giolfo, con cui vive felicemente la sua rinascita “ecologica”. Infatti, la carriera pop di Cannelle si è esaurita solo qualche anno dopo essere diventata il sogno proibito degli italiani ed essere stata portata a Sanremo, in gran trionfo, da un orgoglioso Pippo Baudo nel lontano 1994.

Attualmente Cannelle si è gettata anima e corpo in un progetto che ha risvegliato in lei il suo istinto “green”. L’ex modella gestisce la sua personale azienda agricola olearia, “L’Olio di Cannelle”, nel cuore della campagna di Imperia. Il suo business è rivolto alla produzione di olio biologico, e punta alla salvaguardia delle piante secolari che hanno bisogno d’attenzioni e cura.

Proveniente da una famiglia religiosa, sesta di undici fratelli, la rinata Helen Viranin ha deciso di affrontare il suo percorso spirituale attraverso l’arte della meditazione. La modella che ci ha fatto girare la testa si è trasformata in un guru, e adesso insegna metodi di meditazione per combattere stress e depressione alla ricerca della serenità, della pace interiore e della fiducia nella vita. Il suo sito web, “Universe Way Healing”, introduce il suo metodo per raggiungere l’equilibrio. Cannelle si destreggia dunque attraverso un importante calendario di eventi promozionali per il suo olio biologico, una vita green fuori all’aria aperta e il suo nuovo ruolo di insegnante di meditazione. Decisamente un bel cambio di rotta per la star, innamorata della sua nuova vita a contatto con la natura e le persone.