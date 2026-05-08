Chiara Ferragni e il flirt con Cristiano Caccamo: “L’ho vista due volte”

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IPA Chiara Ferragni e Cristiano Caccamo

Il tempo raramente cancella del tutto le voci. Piuttosto le sospende, in attesa di una conferma o di una smentita definitiva. È quanto accaduto al presunto flirt tra Chiara Ferragni e Cristiano Caccamo, una vicenda che, a distanza di circa un anno, torna a occupare le pagine della cronaca rosa.

All’epoca dei fatti, alcune indiscrezioni avevano suggerito una possibile frequentazione tra i due. Un’ipotesi che si era rapidamente diffusa, complice anche il momento particolarmente delicato vissuto dall’imprenditrice digitale, reduce dalla separazione con Fedez. In quel contesto, ogni apparizione pubblica e ogni interazione social finivano inevitabilmente sotto la lente d’ingrandimento.

Il nome di Caccamo era così emerso tra quelli accostati alla Ferragni, alimentando una narrazione che, in assenza di conferme ufficiali, si è protratta nel tempo. A contribuire a mantenere vivo il dubbio era stato anche il silenzio dell’attore, interpretato da alcuni come una possibile forma di riservatezza su una relazione privata.

A distanza di mesi, però, è arrivata una presa di posizione chiara, destinata a chiudere – almeno per ora – la faccenda.

Chiara Ferragni e Cristiano Caccamo sono stati insieme?

A rompere il silenzio è stato lo stesso Cristiano Caccamo, intervenuto nel corso del programma radiofonico Say Waaad su Radio Deejay. L’attore ha affrontato direttamente la questione, scegliendo di smentire in modo netto le voci circolate.

Secondo quanto dichiarato, tra lui e Chiara Ferragni non ci sarebbe mai stato alcun legame sentimentale. Caccamo ha ridimensionato la portata degli incontri, spiegando di averla vista soltanto in rare occasioni, probabilmente non più di un paio di volte.

Un rapporto, dunque, limitato a contatti sporadici e inserito in un contesto di conoscenze comuni, senza alcuna frequentazione privata.

“Io non la conosco così bene. Sono uscite notizie folli su questa presunta storia. Abbiamo amici in comune, ma l’avrò incontrata forse due volte nella mia vita”

Parole che mirano a riportare la vicenda entro confini più realistici, lontani dalle ricostruzioni amplificate dalla cronaca rosa. Ad oggi Cristiano resta single e totalmente concentrato sul lavoro e sugli amici, tra cui Diana Del Bufalo che considera come una sorella. In un’altra intervista Caccamo ha ribadito:

“Io oggi sto bene così, ma allo stesso tempo ho paura di inaridirmi, di non riconoscere più un’emozione quando la provo. Ma non posso dire ‘adesso devo innamorarmi’, il momento giusto secondo me non esiste. Non sono fidanzato, i miei amici riempiono così tanto la mia vita da non avere voglia di innamorarmi”

La nuova fase di Chiara Ferragni tra vita privata e rinascita

Archiviato il chiacchiericcio attorno a Cristiano Caccamo, il presente di Chiara Ferragni appare orientato altrove. Rispetto a un anno fa, il contesto è profondamente cambiato, segnando una fase di trasformazione sia sul piano personale che professionale.

Dopo un periodo complesso, la 39enne sembra aver ritrovato un equilibrio, anche sul fronte sentimentale. Dimenticato Giovanni Tronchetti Provera, le cronache più recenti la descrivono accanto ad un nuovo uomo, José Hernandez, con cui condivide una relazione lontana dall’esposizione mediatica del passato.

Un cambiamento che si riflette anche nelle scelte pubbliche. In occasione del suo ultimo compleanno, la Ferragni ha optato per una celebrazione più intima, circondata dall’affetto dei figli Leone e Vittoria e da una dimensione familiare più raccolta.

Un segnale di discontinuità rispetto agli anni precedenti, caratterizzati da una maggiore esposizione. Sui social, la stessa Chiara ha parlato della volontà di sentirsi finalmente “a casa” nella propria vita, suggerendo una nuova consapevolezza.

Mentre Fedez guarda al futuro con una nuova paternità in arrivo, Chiara Ferragni sembra aver voltato pagina. Tra nuovi progetti e una ritrovata stabilità, il passato – compresi certi pettegolezzi – appare ormai alle spalle.