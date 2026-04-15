Chiara Ferragni riparte da Josè Hernandez: la vacanza con i figli Leone e Vittoria

Chiara Ferragni volta pagina con Josè Hernandez: il viaggio fra Namibia e Portogallo con i figli Leone e Vittoria.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Chiara Ferragni

Chiara Ferragni riparte da Josè Hernandez per ricostruire la sua vita dopo il divorzio da Fedez e lo scandalo del Pandoro Gate. L’influencer non potrebbe essere più felice accanto al manager: la storia d’amore procede a gonfie vele tanto che Chiara ha deciso di presentare Josè ai figli Leone e Vittoria.

Chiara Ferragni in vacanza con Josè Hernandez e i figli

L’occasione per le presentazioni in famiglia è arrivata grazie ad un viaggio. Chiara Ferragni infatti ha organizzato una vacanza con Josè Hernandez, suo nuovo fidanzato, fra Lisbona e la Namibia. Insieme a loro anche Leone e Vittoria, i figli nati dal matrimonio con Fedez.

Su Instagram, Chiara ha pubblicato numerose foto che la ritraggono in vacanza in Namibia, fra avventure nel deserto e tuffi in piscina. Nel resort extra lusso però l’imprenditrice non sarebbe da sola. L’avrebbe infatti raggiunta, prima in Portogallo, poi in Africa, Josè Hernandez. I due sono più innamorati che mai, tanto che sono stati descritti da chi li conosce come “due 14enni alla prima cotta”.

La storia d’amore sarebbe cresciuta, giorno dopo giorno, diventando sempre più importante, tanto da spingere Chiara a presentare Josè ai suoi figli. Leone e Vittoria dunque avrebbero conosciuto il manager colombiano: un passo importantissimo per rendere ufficiale la relazione.

Una love story arrivata all’improvviso dopo l’addio a Giovanni Tronchetti Provera. Ferita dal divorzio con Fedez e nell’occhio del ciclone per lo scandalo del Pandoro Gate, Chiara aveva creduto fortemente nella storia d’amore con il finanziere. Una relazione ostacolata però – pare – dalla famiglia di lui e dall’eccessiva esposizione mediatica dell’influencer. Dopo tanti tira e molla, con un ritorno di fiamma a Ibiza coronato da una foto romantica su Instagram, la magia era stata spezzata e la Ferragni si era ritrovata nuovamente sola.

Poi la svolta, con l’assoluzione nel processo del Pandoro Gate e la voglia di voltare pagina. Quel cambiamento è arrivato durante un viaggio in Colombia insieme alla sorella Valentina Ferragni quando Chiara ha conosciuto, quasi per caso, Josè Hernandez, affascinante manager nel settore dei pneumatici che collabora con grandi aziende e si muove fra l’Italia e la Colombia.

La nuova vita di Fedez e Chiara Ferragni

E se Chiara Ferragni sembra aver voltato definitivamente pagina con Josè Hernandez, iniziando una storia d’amore importante, anche Fedez ha ormai cambiato vita. Il rapper infatti aspetta un figlio da Giulia Honegger, la sua nuova fidanzata. La conferma, dopo settimane di indiscrezioni, è arrivata grazie ad una foto postata da Fedez sui social in cui la giovane sfoggia un tenero pancione.

Secondo alcune rivelazioni, Chiara Ferragni sarebbe stata fra i primi a scoprire della gravidanza di Giulia Honegger e si sarebbe complimentata con la coppia. Il passato dunque sarebbe ormai alle spalle ed entrambi sarebbero pronti a guardare al futuro. Anche i rapporti fra gli ex coniugi, dopo un inizio burrascoso a causa delle rivelazioni di Fabrizio Corona, sarebbero migliorati per il bene dei figli.

“Durante il matrimonio ho subito, per osmosi, le frequentazioni di mia moglie – aveva raccontato lui nel suo libro, descrivendo anni che da fuori sembravano scintillanti, ma in cui invece era profondamente infelice -. Avevo accettato passivamente di stare a quel tipo di pensiero lì, di accettare l’architetto superfancy di Milano, quello della moda iperinserito e un’altra serie di figure insopportabili. Una confezione bellissima. Ma dentro, per me, puzzavano tutti. Preferisco frequentare uno che vedi subito quanto fa schifo, piuttosto che un pacchetto stupendo di cui però a poco a poco ti accorgi che puzza di marcio. Meglio chi si presenta per quello che è, piuttosto che per quello che dovrebbe essere”.