Chiara Ferragni non resta single a lungo. Dopo il divorzio da Fedez e la rottura – che è ormai ufficiale – con Giovanni Tronchetti Provera, l’ex regina di Instagram ha trovato un nuovo amore, un amore che arriva da lontano. Sembra che il nuovo fidanzato dell’influencer sia Jose Hernandez, imprenditore colombiano che Chiara avrebbe conosciuto durante le vacanze di Natale, e che l’ha già raggiunta a Milano.

Chiara Ferragni, nuovo amore in vacanza

Nel numero del settimanale Chi in arrivo domani in edicola troveremo uno scoop che ha come protagonista Chiara Ferragni. I paparazzi della rivista di gossip hanno immortalato l’influencer mentre portava a spasso il cagnolino Paloma in un parco di Milano. Assieme a lei, un uomo misterioso (la cui identità è stata ben presto svelata), che passeggia con lei mano nella mano.

Dopo la passeggiata, il nuovo amore dell’influencer – e qui le cose si fanno serie – ha incontrato la mamma di lei, Marina Di Guardo. Chi annuncia inoltre la pubblicazione della foto di un bacio, segno indelebile di una nuova relazione per l’ex moglie di Fedez (che nel frattempo si dice stia per diventare papà per la terza volta con la compagna Giulia Honegger).

Il nuovo amore di Chiara arriva da lontano. L’influencer lo ha conosciuto nella città di Cartagena, in Colombia, dove ha trascorso le scorse vacanze di Natale in compagnia della sorella Valentina e di qualche amico. L’incontro all’estero si sarebbe risolto in un colpo di fulmine e la storia vacanziera prosegue anche in Italia, paese d’adozione del latin lover sudamericano che ha conquistato il cuore della nostrana imprenditrice digitale.

Chi è Jose Hernandez

No, non si tratta di un grande gesto d’amore. Jose Hernandez – questo il nome del fortunato – non è volato in Italia per raggiungere la sua bella, nel Paese ci lavora da tempo. Nato e cresciuto in Colombia, il circa 35enne (l’età esatta non la si conosce) vive da tempo a Milano, dove lavora come Global Business Manager in una grande azienda del settore automobilistico. A Milano il manager ci arrivò nel 2014, dove ha conseguito un master al Politecnico dopo la laura in Ingegneria gestionale all’Universidad del Norte in Colombia.

Jose Hernandez è dunque molto diverso dagli uomini precedentemente frequentati da Chiara. Imprenditore di successo come Tronchetti Provera sì, ma grazie al duro lavoro, nessuna eredità rilevante segnalata. Di certo non è social come Fedez, il suo profilo Instagram è privato, conta poco più di 2mila follower e si limita a mostrare qualche ricordo di viaggio e prelibati manicaretti. Amante della cucina colombiana, Hernandez è autore di un progetto che porta la gastronomia sudamericana nei ristoranti milanesi.

E forse è proprio ciò di cui Chiara Ferragni aveva bisogno. Un amore lontano dai riflettori, privo di selfie, da vivere nel privato e al sicuro da qualsivoglia gogna mediatica. Almeno per il momento. Almeno fino a quando l’influencer più famosa d’Italia non deciderà che è giunta l’ora di presentare il nuovo amore ai milioni di follower in fervente attesa, seppur stavolta le auguriamo che le cose possano andare diversamente.