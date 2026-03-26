“Sembrano due 14enni”, l’amico di Chiara Ferragni svela i retroscena della storia con Josè Hernandez

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Chiara Ferragni

La storia d’amore di Chiara Ferragni e Josè Hernandez procede a gonfie vele e l’influencer non potrebbe essere più felice. Dopo un periodo particolarmente travagliato, Chiara sembra aver trovato finalmente la serenità accanto all’imprenditore colombiano.

Chiara Ferragni e Josè Hernandez pazzi d’amore

Lo testimoniano gli scatti pubblicati dal settimanale Oggi in cui Chiara Ferragni e Josè Hernandez appaiono sorridenti e felici. Un amore che avrebbe travolto entrambi. I due sarebbero ormai inseparabili e non riuscirebbero a stare distanti. Chiara avrebbe quindi deciso di presentare il fidanzato sia alla famiglia che agli amici e sarebbe al settimo cielo.

“Sembrano due 14enni alla prima cotta”, ha raccontato un’amico della Ferragni, secondo cui il sentimento sarebbe fortissimo. Una passione travolgente che avrebbe spinto Josè Hernandez, manager colombiano, a volare spesso in Italia proprio per trascorrere del tempo con Chiara.

L’intesa fra i due sarebbe fortissima e si sarebbe consolidata nell’ultimo periodo. Un amore tanto forte quanto inaspettato per la Ferragni che solo qualche mese fa, al termine della sua storia con Giovanni Tronchetti Provera, si era concessa una vacanza in Colombia con la sorella Valentina Ferragni. Probabilmente non si aspettava di incontrare una persona speciale e iniziare una nuova relazione.

Chiara dunque si gode questa felicità arrivata all’improvviso e lo fa dopo due anni difficili e complicati. Prima il Pandoro Gate – terminato con una assoluzione – poi il divorzio da Fedez e lo scandalo sollevato da Fabrizio Corona con le rivelazioni su Angelica Montini (amante del marito), avevano messo a dura prova la Ferragni.

La nuova vita di Chiara Ferragni dopo l’addio a Fedez

D’altronde subito dopo l’assoluzione per il processo del Pandoro Gate, l’influencer aveva raccontato di voler voltare pagina. “La persona tutta perfezione di prima con quell’aura non esiste più – aveva ammesso -. Ora sono più consapevole, più attenta e voglio essere più vera. Vorrei che gli altri riuscissero a percepirmi come sono veramente. Ora ricomincio a vivere”.

Il punto da cui ha scelto di ripartire è proprio Josè Hernandez, imprenditore e manager che lavora nel settore dei pneumatici. Ha studiato in Italia, ma ha origine colombiane e ha collaborato con tantissime aziende a livello internazionale. Una persona riservata, lontano dai riflettori, che sarebbe innamoratissima della Ferragni.

Il rapporto sereno con Josè avrebbe consentito a Chiara di vivere meglio anche il legame con Fedez. I due, nonostante una separazione burrascosa, sono rimasti in buoni rapporti per amore dei figli Leone e Vittoria. Non a caso qualche giorno fa erano presenti entrambi alla festa di compleanno del loro primogenito. Fra gli invitati anche Giulia Honegger, l’esperta di marketing e nuova compagna di Fedez. Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe incinta del terzo figlio del rapper (anche se la conferma sarebbe già arrivata da alcune foto postate su Instagram). Una notizia che sarebbe stata data anche a Chiara Ferragni. La sua reazione? Si sarebbe limitata a complimentarsi con la coppia. Ora tutta la sua attenzione sarebbe sulla nuova relazione con Josè. Una storia d’amore su cui ha scelto di investire e che le starebbe regalando tanto.