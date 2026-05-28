Chiara Ferragni, scoppia la passione con José Hernandez: i baci in piscina

Procede a gonfie la storia d'amore tra Chiara Ferragni e l'imprenditore colombiano: la coppia è stata paparazzata mentre si scambiavano baci bollenti

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Chiara Ferragni

Baci, abbracci appassionati, e soprattutto la voglia di lasciarsi andare: Chiara Ferragni è stata paparazzata in compagnia dell’imprenditore José Fernandez mentre si scambiavano coccole “bollenti” in piscina, vicino al lago di Como. Rilassata e sorridente, l’influencer sembra aver ritrovato la serenità accanto al manager colombiano che le ha rubato il cuore.

Passione in piscina per Chiara Ferragni e José Hernandez

Chiara Ferragni non ha più voglia di nascondersi e ha voglia di viversi la relazione con José Hernandez con una leggerezza che finora non aveva mostrato. L’imprenditrice digitale è stata paparazzata da Diva e Donna con il compagno in piscina, vicino al lago di Como, in momenti che lasciano poco spazio all’immaginazione.

“Si preannuncia un’estate bollente per Chiara Ferragni e il nuovo amore colombiano: con il manager José Hernandez la relazione ha spiccato il volo”, scrive il settimanale. Baci, carezze, abbracci pieni di passione, che mostrano una complicità ormai impossibile da nascondere, anche agli obiettivi dei paparazzi.

Del resto l’imprenditrice digitale appare serena e sorridente, come non la vedevamo da tempo: Ferragni si è concessa qualche ora di relax in piscina con il manager colombiano, conosciuto a Cartagena durante il viaggio di Capodanno che aveva inaugurato il suo 2026. E ormai c’è solo il desiderio di lasciarsi andare, con spontaneità e leggerezza, tra carezze e giochi in acqua: la coppia sembra vivere una vera e propria luna di miele anticipata.

Chiara Ferragni e José Hernandez: Fedez è un lontano ricordo

Una cosa è chiara: l’influencer ha definitivamente chiuso il capitolo del matrimonio naufragato con Fedez, che nel frattempo ha traslocato con la compagna Giulia Honegger prima dell’arrivo del loro bebè. Il rapper infatti sta per diventare padre per la terza volta, dopo aver avuto Leone e Vittoria, frutto dell’amore con Chiara Ferragni.

Lei nel frattempo, dopo il breve legame con Giovanni Tronchetti Provera, ha ritrovato il sorriso al fianco del suo “bellissimo colombiano”, come lo ha affettuosamente apostrofato in occasione del suo compleanno. Il desiderio di vivere l’amore con il manager alla luce del sole è venuto fuori già qualche giorno fa, quando l’influencer ha condiviso su Instagram delle storie con il compagno mentre spegneva le candeline su una torta.

Ferragni ha infatti organizzato al fidanzato una dolce sorpresa allo scoccare della mezzanotte, mostrandolo per la seconda volta sui suoi profili social. L’influencer aveva già fatto vedere il compagno in occasione del suo compleanno, festeggiato con la famiglia e gli amici più intimi sul lago di Como, suo luogo del cuore.

Nessun annuncio ufficiale e nessun post di presentazione: Chiara Ferragni ha deciso di mostrare solo pochi momenti legati a questa nuova relazione, forse con l’intenzione di proteggere questo sentimento dalla pressione mediatica che in passato ha influenzato le precedenti storie d’amore.

Con José però il legame sembra già forte e solido, cresciuto nel giro di pochi mesi. Chiara lo ha già presentato alla famiglia: dalla madre Marina Di Guardo alle sorelle Francesca e Valentina, fino ai figli Leone e Vittoria. Un passaggio importante, che conferma quanto il rapporto sia diventato importante.