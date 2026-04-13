Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 14 aprile 2026: l’ira feroce di Matteo spaventa Adelaide

Ufficio stampa Rai Adelaide, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato ‘Paradiso delle signore’ -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 147. L’ira di Matteo e la sofferenza senza fine di Johnny: ecco le anticipazioni di martedì 14 aprile 2026

Nella puntata precedente di lunedì 13 aprile

Lunedì 13 aprile ne Il Paradiso delle Signore Caterina, ansiosa di presentare i bozzetti all’Accademia Lombarda Moda e Arti Tessili, chiede un parere al padre. Agata ha deciso di restare al Paradiso e di rinunciare a Firenze, ma non sembra del tutto convinta. Johnny scopre che Irene non farà più parte della recita, ufficialmente per impegni legati al matrimonio imminente. Ettore annuncia che sua madre potrà essere presente alle nozze con Odile, spiazzando Adelaide, che, però, vuole andare fino in fondo ai suoi sospetti.

Anticipazioni della puntata del 14 aprile 2026

Agata tenta di non dare a vedere a Mimmo il suo grande turbamento mentre Johnny soffre tantissimo per Irene, prossima alle nozze con Cesare. Valeria dà dei consigli a Caterina sui suoi bozzetti ma Fulvio si dimostra contrariato per l’intromissione della Craveri. Ettore provoca Matteo e scatena la sua ira, tanto che Portelli finisce per aggredirlo. Adelaide deve intervenire e preoccupata che la situazione sfugga di mano a tutti, chiede a Marcello di intervenire per calmare il fratello.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 13 al 17 aprile.