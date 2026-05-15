Festival di Cannes 2026, le pagelle dei look della quarta serata: Simone Ashley in rosso rubino d’archivio (9), John Travolta lascia perplessi (6-)
E così, in un battito di ciglia, eccoci già giunti alla quarta serata del Festival di Cannes 2026: questa è la volta di Karma, thriller di Guillaume Canet, e parallelamente anche dell'esordio alla regia di John Travolta con Volo notturno per Los Angeles. Ad assistervi, come da tradizione, ecco la consueta parata stellare sulla Croisette: tra le prime a sfilare c'è la splendida Simone Ashley, con addosso un pezzo d'archivio di Alexander McQueen, rosso rubino e bello da mozzare il fiato, che ce la fa promuovere a pienissimi voti. Voto: 9