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Getty Images Festival di Cannes 2026: gli abiti più belli, che hanno incantato sul red carpet

C’è chi attende il red carpet della sera ma a Cannes 2026 Heidi Klum riesce a trasformare l’uscita dall’Hotel Martinez in un momento di moda pura. Una passerella improvvisata durante il terzo giorno del festival, con la supermodella tedesca che si è limitata ad attraversare il marciapiede in ciottoli davanti all’albergo. Lo ha fatto con indosso un abito che nessun’altra avrebbe avuto il coraggio di sfoggiare. Qualcosa che su di lei ha contribuito a creare una delle immagini più virali di giornata.

Abito lime

Un abito lungo a colonna in verde lime, totalmente ricoperto di micro-paillettes. Ecco la scelta di Heidi Klum, il cui capo ha catturato la luce con un effetto quasi liquido. Intrigante il taglio a sirena, con un corpetto dalle cuciture verticali, strutturato a corsetto, a fasciare il busto.

Neanche a dirlo, il vestito è aderentissimo su vita e fianchi, con una gonna che si apre morbida verso il basso, regalando uno strascico importante ai fotografi presenti. Non la soluzione più comoda al mondo, considerando una lunghezza tale da richiedere assistenza nel sollevare il tessuto dal marciapiede.

Il vestito, strapless, rivela una superficie a micro-mesh, osservandolo da vicino, con un effetto che gioca tra trasparenza e riflesso. Ciò per amplificare il colore vivido, rendendolo quasi fosforescente sotto la luce naturale di Cannes.

Scelta cromatica differente, invece, per la fodera interna, intravista mentre Klum sollevava la gonna per scendere un gradino. Un verde pieno, perfettamente coordinato. Un dettaglio che racconta la gran cura sartoriale nella preparazione.

Una semplicità calcolata

La regola seguita per questo outfit è molto chiara. Considerando quanto il vestito sia eccessivo, tutto il resto non può rientrare nella stessa categoria. Ciò vuol dire niente collane, orecchini vistosi o altro. Collo e décolleté restano liberi, lasciando il corsetto a fare da gioiello.

Non mancano però delle eccezioni. All’anulare destro porta infatti un anello con pietra taglio smeraldo, montata su una fascia larga. Sul viso, poi, degli occhiali da sole rettangolari in stile anni ’90. Montatura in acetato verde oliva traslucido, perfettamente coordinata con il vestito.

Ai piedi, infine, sandali a stiletto in bronzo scuro con un unico cinturino sulla punta. Calzature minimali, quasi invisibili sotto lo strascico, ma con un tono metallico caldo che spezza il verde acido.