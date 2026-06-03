Irina Shayk in stile orientale, Valentina Ferragni toppa e tutti gli altri primi look estivi delle star a Ibiza
Frizzantissime vibes estive, un carpet giallo acceso e un parterre di star internazionali da capogiro: è così che Desigual ha deciso di celebrare, a Ibiza, il suo quarantesimo anniversario ed anche il lancio della nuova linea Vintage. Inutile dire che, tra stampe floreali, minigonne in paillettes e porzioni più o meno generose di crochet, le invitate abbiano sfoderato outfit a fondere perfettamente lo spirito libero dell'isola con i trend più forti del momento, fornendoci inconsapevolmente tutta l'ispirazione di cui necessitavamo per i nostri look di questa estate: impossibile non iniziare da Irina Shayk, favolosa e impeccabile come sempre nel suo completo marrone cioccolato in stile Cheongsam.