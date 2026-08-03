Le ghost lashes conquistano le star: il trend no mascara è ovunque

Le ciglia fantasma sono di tendenza: come funziona la moda che sta facendo impazzire le star (da copiare)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Gigi Hadid e la tendenza ciglia fantasma

Ghost lashes, ciglia fantasma o trend no mascara: chiamatela come volete, ma la tendenza dell’estate 2026 è chiara. Il mascara quest’anno non si mette, lasciando le ciglia libere e naturali (o quasi). Una moda che arriva da oltreoceano dove da Zendaya a Gigi Hadid moltissime star hanno scelto di rinunciare al make up occhi per ottenere un aspetto più clean e naturale.

Su Tik Tok e Instagram non si parla d’altro: gli hashtag #nomascaramakeup e #nomascara sono in tendenza e ci raccontano una nuova passione. Le ciglia quest’estate rinunciano al mascara per ritrovare la loro semplicità e sono semplicemente favolose.

Che il make up minimal fosse il futuro lo sapevamo bene, ma da qualche tempo le celeb hanno fatto un passo avanti, scegliendo di eliminare dal proprio beautycase uno dei prodotti simbolo del trucco occhi. Si tratta del mascara che, almeno quest’anno, andrebbe messo in un cassetto.

Addio pigmenti e ciglia scurissime, ora vanno di moda le ghosts lashes ossia le ciglia fantasma. A sfoggiarle alla premieré del film Odissea, Zendaya che ha puntato su un look etereo, richiamando il suo personaggio Atena. A scegliere il trend anche Gigi Hadid che è apparsa sul red carpet stupenda senza nemmeno un filo di mascara.

No mascara trend: le ciglia fantasma sono di tendenza

Ma come funziona il trucco no mascara? Per prima cosa è essenziale prendersi cura delle ciglia. Largo spazio dunque a sieri rinforzanti, prodotti essenziali per rendere le ciglia più folte, spesse e forti. Con una texture in gel facilissima da applicare, i sieri rinforzanti si prendono cura delle ciglia indebolite dall’uso di trucco e prodotti aggressivi, valorizzando lo sguardo senza bisogno di make up.

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Stimolano infatti la crescita dei bulbi grazie alla presenza di vitamine, peptidi ed estratti vegetali, rinforzano e nutrono la radice, inspessendo le singole ciglia che risulteranno più luminose. Grazie a pantenolo e olio di ricino idratano e stimolano la crescita, evitando rottura e secchezza.

Creano inoltre una barriera protettiva, donando uno sguardo luminoso e magnetico. Seguendo il trend no mascara dunque le ciglia restano nude, leggermente incurvate grazie ad un piegaciglia. L’ultimo step è rappresentato da un primer trasparente oppure un balsamo da applicare su tutte le ciglia utilizzando uno scovolino pulito. In questo modo lo sguardo apparirà aperto, con un risultato soft, ma di grande effetto.

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Il segreto di questo trend sta anche nella capacità di valorizzare tutto il viso, creando il giusto equilibrio. La tendenza no mascara e ghosts lashes non va confusa infatti con la trascuratezza, ma si tratta semplicemente di minimalismo che lasci intravedere tutta la bellezza naturale della pelle.

Alle ciglia nude va abbinata una base realizzata con un correttore e bb cream (o cc cream a seconda dell’età). Largo spazio poi a blush, per dare un aspetto sano al viso e gel per pettinare alla perfezione le sopracciglia, fissandole e “aprendo” lo sguardo. Infine non dimenticare di idratare alla perfezione le labbra con un balsamo labbra e un lip oil.

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