A Temptation Island spunta l’effetto flashback: cosa non ha funzionato nel make-up di Francesca e Soraya

Francesca e Soraya si sono fatte notare anche per il loro make-up sbagliato: cos’è e come evitare il temuto effetto flashback

Foto di Francesca Baranello

Francesca Baranello

Giornalista e Lifestyle editor

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

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A Temptation Island spunta l’effetto flashback: cosa non ha funzionato nel make-up di Francesca e Soraya
Ipa
La cipria e il correttore usati da Soraya e Francesca di Temptation Island hanno creato l'effetto flashback

Quella che si è appena conclusa è stata l’edizione dei record per Temptation Island: il programma estivo targato Mediaset ha fatto il pieno di ascolti grazie al sapiente mix di amori, contrasti e falò di confronto, un successo che ha portato la trasmissione a spopolare in altri ambiti. Quest’anno si è parlato parecchio di Temptation Island anche per i make-up delle protagoniste, in particolare quello di Francesca e Soraya che non poteva non destare l’attenzione dei fan.

Attenzione però, non è un trucco da cui prendere spunto, anzi bisogna proprio tenersene alla larga. Stiamo parlando dell’effetto flashback che più che un make-up è una scelta sbagliata. Le due righe bianche sul contorno occhi di Francesca e il mento di Soraya che non spiccava certo per il suo colore naturale sono dovuti a una scelta dei prodotti non adatta alle luci televisive che le hanno portate alla ribalta ma non per il motivo che speravano.

Cos’è l’effetto flashback che ha rovinato il make-up di Francesca e Soraya

Nessuna di noi verrebbe apparire con la pelle lucida nella vita di tutti i giorni figuriamoci in tv. Questo devono aver pensato Francesca Coppola e Soraya Sabetta che prima di entrare nel programma saranno andate alla ricerca di cipria e correttore opacizzanti. Il problema delle due concorrenti di Temptation Island è che non hanno fatto i conti con il rovescio della medaglia di un ingrediente presente in questi due cosmetici: la silice.

Seppur altamente opacizzante perché seboregolatrice, riflette la luce che se nella vita di tutti i giorni ci dona un effetto levigato sotto i riflettori televisivi ad alta intensità (ma anche con un semplice flash) produce l’effetto flashback. Ed ecco spiegato perché il contorno occhi di Francesca e il mento di Soraya, i punti in cui sono state applicati la cipria e il correttore, appaiono di diversi toni più chiari, quasi bianchi, rispetto al loro incarnato naturale.

Come evitare l’effetto flashback

Anche se non siamo protagoniste di uno show temiamo di apparire sulle foto con alcune parti del viso bianche come Francesca e Soraya? Evitarlo è semplice, basta consultare l’Inci dei cosmetici, se la silice appare tra i primi ingredienti di sicuro otterrai l’effetto flashback perché si trova in grande quantità. Se invece è alla fine di questo elenco vuol dire che la percentuale è minima e non commetterai lo stesso errore delle due concorrenti.

I segreti per un make-up a prova di flash

Ora che conosciamo gli effetti della silice sotto i riflettori è il momento di sapere come usare i prodotti per la base. Prima di tutto scegli un correttore dello stesso tono o di un tono più chiaro rispetto al tuo incarnato. Se troppo chiaro andrà già a schiarire la zona, poi se aggiungi la cipria con silice l’effetto riflettente sarà estremizzato.

Un altro trucchetto è quello di applicare la cipria con un pennello e non con il piumino. Mentre con il pennello è più facile rimuovere l’eccesso di prodotto e applicare un velo di cipria solo dove serve, il piumino prende molto più prodotto rispetto a quello di cui hai bisogno e non riuscirai neanche a sfumarlo bene. Se proprio non riesci a fare a meno del piumino, una volta che hai applicato la cipria elimina l’eccesso di prodotto in modo da non avere un strato troppo spesso che va a riflettere la luce e a creare l’effetto flashback.

I prodotti senza silice da avere nel beauty

Ora che sappiamo di più sull’effetto flashback è il momento di scegliere il correttore o la cipria senza (o con poca) silice evitando di fare lo stesso errore di Francesca e Soraya.

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