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Ufficio Stampa Fascino Soraya Sobetta e Cristian Mascolino

L’unica cosa più sconsigliata di tatuarsi per il proprio fidanzato è farlo per il proprio ex. Così come abbiamo avuto modo di capire nel corso dell’ultima edizione di Temptation Island, però, Soraya Sabetta è una che ai consigli non presta attenzione, lei fa di testa sua. La più chiacchierata tra le concorrenti del dating show Mediaset sembra aver scelto di imprimersi indelibilmente sul fianco un messaggio all’ex che avrebbe potuto più semplicemente scrivere su WhatsApp. E a rendere la situazione ancora più contorta, spunta l’indizio di un possibile ritorno di fiamma con il tentatore. Insomma, Temptation è finito, ma l’avventura nei sentimenti sembra appena iniziata.

Il nuovo tattoo di Soraya sembra un indizio

Durante il soggiorno sull’isola delle tentazioni, di solito, i maschi scoprono le curve delle tentatrici, le femmine riscoprono sé stesse. Anche quest’anno, il villaggio delle fidanzate si è trasformato in una sorta di terapia di gruppo il cui fine è far capire a tutte quanto siano meravigliose e quanto meritino di più. Il trattamento sembra aver funzionato alla grande su Soraya Sobetta che, tornata a casa ma di nuovo già in vacanza, si è dedicata lunghi versi autocelebrativi.

A didascalia di una foto che la mostra splendida al tramonto in riva al mare, con un bel vestito attillato e finalmente il correttore giusto, la romana ha inneggiato a “a quel mio modo esuberante di vivere la vita, l’esagerazione mi ha sempre accolta, amata, cresciuta e il fuoco che ho dentro mi ha sempre riscaldata. Al mio modo di buttarmi a capofitto, di spaccarmi le ossa, di non avere paura”.

Così esuberante da scegliere di tatuarsi sul fianco la frase “niente è come sembra”. Parole che non sembrano affatto casuali, ma da riferirsi all’ormai conclusasi relazione con Cristian Mascolino. Non è come sembra, la cattiva della storia non è lei, è lui che non ha mai saputo dare amore. Niente è come sembra, il fan di Spider-man non è il bravo ragazzo che vuol raccontare, l’avrebbe preso tradita già dopo pochi mesi assieme.

Il pentimento dopo la fine di Temptation Island

A Temptation Island lei lo ha definito noioso, opportunista, freddo e anche un po’ ridicolo. Lui ha affermato convinto di non amarla più e di essersi anche lievemente schifato. Tra Cristian Mascolino e Soraya Sobetta, insomma, non sembra di certo finita nel migliore dei modi. E il tatuaggio sembra confermarlo, anche esageratamente. Eppure Soraya non pare serbare più alcun rancore nei confronti dell’ex fidanzato, oggi impegnato in un flirt con una delle tentatrici da cui non si lasciò tentare.

Di quanto fatto nel programma si pente. “Ne pago le conseguenze ogni giorno, – ha scritto in un commento su Instagram – l’importante è capire dai propri errori”. E quel che lei ha capito è che “Cristian, avete ragione, è meraviglioso. Se non lo fosse stato non mi sarei mai innamorata di lui. Spero che un giorno arriverà l’amore che ci meritiamo, per entrambi”.

Dimenticato Cristian, torna Dimitri?

Torniamo al post autocelebrativo. Dopo le foto in spiaggia e il tattoo, spunta una scritta: “I tuoi occhi color mare”. È impressa su un piccolo cuoricino. Sono versi di una canzone di Olly, tra i cantanti preferiti di Soraya, proprio quelli che gli dedicò il single Dimitri nel gioco delle tentazioni. Che la biondina di Roma, superato definitivamente Cristian, sia tornata lì dove affermò di esser stata così bene? Nulla è certo in questa storia d’amore, disamore, ripicche e tradimenti, se non che ne avremo ancora per le lunghe.