“Ne pago le conseguenze ogni giorno”, dopo Temptation Island le parole di Soraya per Cristian

Dopo "Temptation Island" Soraya Sabetta ha sorpreso tutti, ammettendo i suoi errori e difendendo l'ex fidanzato sui social

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IPA Filippo Bisciglia

Soraya Sabetta sembra essere tornata sui suoi passi dopo la fine di Temptation Island. Al falò di confronto la giovane aveva mostrato tutta la sua durezza contro il fidanzato Cristian Mascolino, ammettendo di aver capito di non amarlo e di aver individuato mancanze importanti nel loro rapporto. Eppure, nella puntata dedicata a un mese dopo, la ragazza ha mostrato un atteggiamento totalmente diverso nei confronti dell’ex, ammettendo di provare ancora qualcosa per lui, cosa che ha ribadito anche sui social.

Soraya torna sui social dopo Temptation Island

Da pochi giorni è calato il sipario su Temptation Island ma si continua ancora a parlare del programma e delle coppie protagoniste di questa edizione. Come tutti i partecipanti, anche Soraya Sabetta – una delle fidanzate dagli atteggiamenti più discussi – è tornata sui social per raccontare le proprie emozioni dopo l’avventura nel reality show.

La ragazza ha voluto ringraziare chi ha provato a guardare oltre quanto mostrato in televisione e successivamente ha risposto a una follower che le contestava il comportamento avuto nei confronti dell’ex fidanzato Cristian Mascolino. Dopo la conclusione del suo viaggio nei sentimenti, Soraya ha pubblicato un post su Instagram: “Grazie a chi non si è fermato alla superficie, ma ha scelto di andare più in profondità. A chi ha saputo guardare oltre le apparenze e vedere la persona, con i suoi pregi, i suoi difetti e la sua verità”.

Nel corso del programma la relazione tra Soraya e Cristian era entrata definitivamente in crisi dopo il crescente avvicinamento della ragazza al single Dimitri, tanto da portare i due a uscire separatamente dal villaggio. Quando però l’ex coppia si è incontrata di nuovo per la puntata a distanza di un mese, Soraya aveva ammesso di provare ancora qualcosa per lui e di averlo cercato per chiarire. Lui però aveva stupito tutti, confessando di aver iniziato a frequentare la tentatrice Nicole appena tre giorni dopo il falò di confronto.

Le parole inaspettate per Cristian

Dopo il messaggio rivolto ai suoi sostenitori, Soraya ha deciso di rispondere anche a una follower che le aveva fatto notare alcuni comportamenti avuti nel villaggio. L’utente le ha criticato non tanto l’avvicinamento al single Dimitri, quanto il comportamento avuto nei confronti dell’ex compagno: “Hai lasciato che gente conosciuta da tre secondi ridesse del tuo uomo. (…) La cosa peggiore è che non ti ho vista nemmeno per un secondo pentita o sinceramente dispiaciuta. Anzi, hai anche cercato di mettere lui in cattiva luce quando lui non l’ha fatto con te, ti sei messa in cattiva luce da sola, con i tuoi atteggiamenti”.

Invece di rispondere duramente, Soraya ha ammesso di stare affrontando le ripercussioni delle proprie scelte: “Ne pago le conseguenze ogni giorno, l’importante è capire dai propri errori. Cristian, avete ragione, è meraviglioso: se non lo fosse stato non mi sarei mai innamorata di lui. Spero che un giorno arriverà l’amore che ci meritiamo, per entrambi”.

La replica ha mostrato un atteggiamento decisamente più maturo rispetto a quello avuto durante il confronto finale con Cristian. In molti pensano che questo cambiamento repentino potrebbe far parte di una strategia ben precisa, per un futuro sul trono di Uomini e Donne. Ma le sue parole lasciano intravedere anche altro: che la storia sia di fatto ormai chiusa, pur riconoscendo gli errori commessi.