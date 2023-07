Gechi in casa, il metodo efficace per farli uscire

Fonte: iStock Come far uscire un geco di casa

Sono piccolini, totalmente innocui ma dall’aspetto non proprio gradevole: stiamo parlando dei gechi, che somigliano moltissimo alle comuni lucertole, sebbene siano un po’ più tozzi. Non a tutti piacciono, soprattutto quando si intrufolano in casa. Tuttavia, a volte può capitare: quando hanno fame, possono entrare per cibarsi di quei minuscoli insetti che spesso sono molto fastidiosi. Come sbarazzarsene? Se volete dire addio ai gechi in casa, potete farlo in maniera del tutto naturale, senza far loro del male. Vediamo come procedere.

Gechi, cosa sono e come riconoscerli

Partiamo dall’inizio: il geco comune (Tarentula mauritanica) è un piccolo rettile dalle sembianze simili a quelle della lucertola. È diffuso soprattutto nei Paesi dove il clima è temperato, prevalentemente in quelli dell’area mediterranea. In Italia è davvero facilissimo imbattersi in qualche esemplare: d’estate hanno abitudini crepuscolari o notturne, ma in inverno è possibile vederli anche durante la giornata. Riconoscerli non è affatto complicato, visto che sono generalmente di dimensioni piuttosto ridotte (anche se il maschio adulto può raggiungere i 20 centimetri di lunghezza).

La loro livrea è di colore grigio o marrone, con macchie più chiare o più scure: possono cambiare tonalità durante la giornata, per mimetizzarsi meglio in caso di necessità. Hanno poi il corpo più tozzo di una normale lucertola, una testa piana e tubercoli prominenti per tutta la loro lunghezza. Forse la caratteristica più bizzarra è la capacità di rimanere appesi su qualsiasi superficie: le loro zampette possiedono infatti, nella parte inferiore, delle lamelle longitudinali in grado di aderire ai muri e persino ai soffitti, anche se si tratta di materiali lisci e solitamente sdrucciolevoli.

Questi curiosi animaletti sono totalmente innocui per l’uomo e per gli animali domestici, quindi non c’è alcun bisogno di averne paura. Anzi, secondo il folklore popolare sono addirittura portafortuna: forse è perché si rivelano davvero utilissimi nella lotta contro gli insetti, tanto da essere ben tollerati anche quando entrano in casa. I gechi, infatti, si cibano principalmente di zanzare e ragni, oltre che di altri piccoli animali come le falene. Sono dunque perfetti in estate, quando si passano ore a cercare di liberarsi di queste fastidiosissime creature. In particolare, un solo geco è in grado di mangiare fino a 200 zanzare in una notte!

Non tutti, però, amano vedere queste piccole lucertole appese sul muro di casa: il fastidio è comprensibile, soprattutto se si ha paura dei rettili in generale. Come fare? Ci sono alcuni rimedi per allontanare i gechi in maniera del tutto naturale, senza causar loro alcun problema – la soluzione migliore, visto che sono innocui. E naturalmente ci sono diversi trucchetti per evitare che tornino di nuovo in casa una volta che ve ne siete liberati. Scopriamoli insieme.

Perché i gechi entrano in casa

Cerchiamo innanzitutto di capire perché i gechi si intrufolano in casa. Come abbiamo visto, questi animali sono ghiotti di ragni e zanzare, oltre che di altri piccoli insetti. E, ahinoi, queste “prelibatezze” sono spesso presenti negli appartamenti, soprattutto quelli con accesso al giardino. Insomma, i gechi entrano solamente per cibarsi, e se trovano una fonte generosa di nutrimento non ci pensano minimamente ad allontanarsi. D’altra parte, chi non ha zanzare e ragni in casa? Se il servizio di questi piccoli rettili non vi è particolarmente utile e volete sbarazzarvene, ecco le soluzioni migliori.

Come far uscire i gechi

Se volete liberarvi di un geco che è entrato in casa vostra e non sapete come fare, niente paura: catturarlo è praticamente impossibile, ma potete fare in modo che sia lui ad uscire in maniera spontanea. La prima cosa da fare è pulire a fondo ogni angolo, eliminando le ragnatele e sbarazzandovi di eventuali ragni. Così facendo, toglierete al geco una delle sue principali fonti di nutrimento. Non è certo facile, ma si tratta di un ottimo punto di partenza. Per le zanzare, dotatevi di repellenti (sono ottimi quelli da attaccare alla presa della corrente) o di sistemi naturali come l’essenza di citronella, che ha un odore per loro molto sgradevole.

Una volta fatto tutto questo, lasciate una porta o una finestra leggermente aperta: è probabile che nel giro di una giornata il geco decida di andarsene alla ricerca di un luogo dove possa trovare cibo più facilmente. Se ciò non basta, potete usare qualcosa di repellente per l’animale stesso, che funzioni in maniera naturale senza fargli alcun male. Si tratta di una guerra di odori: dovrete trovare quello che lo infastidisce maggiormente. Di solito, l’aglio è molto efficace. Prendetene alcuni spicchi, pelateli e posizionateli nei punti in cui avete visto passare il geco.

In alternativa, spruzzate negli stessi punti una soluzione a base di acqua e peperoncino, anch’essa particolarmente repellente. Altri sistemi innocui sono il caffè (meglio se in chicchi), il pepe e le palline di naftalina: attenzione a queste ultime, soprattutto se avete bambini o animali domestici in casa, perché sono molto pericolose se ingerite e, in alcuni casi, persino se inalate. Usatele quindi con accortezza, o provate prima gli altri rimedi che sono decisamente più innocui. Una volta finalmente liberi dal geco, non vi resta che mettere in sicurezza la vostra casa.

Mai più gechi in casa: come fare

Quando i gechi se ne sono finalmente andati, dovrete far in modo che non possano più rientrare. Installate delle zanzariere alle finestre, che vi proteggeranno anche da molti altri insetti fastidiosi, ed evitate di lasciare il portone aperto. Potete anche provare a sigillare eventuali fessure presenti sui muri e sui bordi degli infissi, per far sì che gli esemplari più piccini non riescano ad intrufolarsi all’interno. Usate lo stucco per le crepe e il silicone attorno a porte e finestre, per dire addio ai gechi. Inoltre, è molto importante tenere sempre pulita la vostra casa, soprattutto negli angoli.

Togliete quotidianamente le ragnatele e fate in modo che non ci siano insetti, che richiamano inevitabilmente questi rettili. Infine, usate gli stessi sistemi visti prima per allontanare eventuali gechi che si trovino nei dintorni di casa vostra. Potete sistemare degli spicchi d’aglio o dei chicchi di caffè sul davanzale delle finestre e nelle vicinanze della porta, oppure spruzzare sul confine esterno un mix di acqua e peperoncino per far sì che questi animaletti non si avvicinino troppo. Così facendo, dovreste riuscire a tenere lontani i gechi senza far loro del male.