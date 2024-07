Insetto forbice, perché si trova in casa e come eliminarlo

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Estate o inverno che sia, è davvero difficile proteggere la casa dagli insetti: quelli più piccini riescono ad intrufolarsi ovunque, persino “ignorando” le zanzariere installate alle finestre. È il caso dell’insetto forbice, di piccole dimensioni e dall’aspetto piuttosto curioso, che lo rende facilmente riconoscibile. Sebbene sia innocuo e non trasmetta alcuna malattia, si ciba delle piante (anche quelle da interno) e talvolta si infila persino in dispensa. Come sbarazzarsi dell’insetto forbice? Ci sono alcuni rimedi naturali davvero molto efficaci, scopriamoli insieme.

Cos’è l’insetto forbice

L’insetto forbice (Forficula auricularia) è molto diffuso in Europa, dove è conosciuto con diversi nomi: forbicina, forbicetta, forficola o addirittura forbice dell’orecchio – per via dell’antica credenza che potesse infilarsi all’interno del padiglione auricolare dell’uomo e nidificarvi. Si tratta di un insetto volante appartenente all’ordine dei dermatteri, caratterizzato da un corpo allungato e appiattito solitamente non più grande di 10-15 mm. È di colore marrone scuro, con lunghe zampe molto sottili e una testa piatta, da cui partono le antenne.

La sua peculiarità più importante, cui deve il nome, è la presenza di due cerci: si tratta di una piccola appendice posteriore a forma di forbice, che svolge svariate funzioni. Le pinze vengono infatti utilizzate sia durante l’accoppiamento che per difendersi dai predatori, inoltre si rivelano molto utili per afferrare e tagliuzzare il cibo prima di mangiarlo. A proposito di alimentazione, l’insetto forbice generalmente non è considerato dannoso per le coltivazioni: si nutre infatti di foglie e piccole colture erbacee, ma anche di altri piccoli insetti e talvolta persino di prodotti alimentari. Insomma, è un onnivoro che al bisogno sa adattarsi perfettamente.

In realtà, non sono solo le sue abitudini alimentari a fare della forbicina un insetto molto resistente: può sopportare temperature estreme, sia troppo calde che troppo fredde, e prolifica rapidamente – una femmina può deporre fino a 50 uova durante la stagione autunnale. Non è considerato una minaccia per l’agricoltura, dal momento che raramente si verificano vere e proprie infestazioni, ed è anche totalmente innocuo per l’uomo (pizzica solo in condizioni rarissime e lascia comunque un piccolo segno senza trasmettere alcuna malattia).

Perché l’insetto forbice entra in casa

Quali sono le condizioni per cui l’insetto forbice decide di intrufolarsi in casa? Il suo habitat naturale è rappresentato da luoghi freschi e umidi, ben protetti dalla luce del sole. La forbicina tende dunque a cercare un riparo durante il giorno, infilandosi in pertugi dove i raggi solari non arrivano. Questo è uno dei motivi principali per cui può entrare in casa: la ricerca di un posto buio dove ripararsi. Si può facilmente trovare in garage, in cantina o in mansarda, raramente illuminati dalla luce del giorno o da quella artificiale.

È poi possibile che l’insetto forbice entri in casa alla ricerca di cibo, oppure per ripararsi dall’eccessivo freddo e deporre le sue uova in un luogo più adatto. Solitamente, il ritrovamento di forbicine in casa indica la presenza di un ambiente non troppo salubre: quest’insetto predilige infatti i luoghi polverosi e non troppo puliti, dove il tasso di umidità è abbastanza elevato. Ecco perché, in caso di forbicine, dovreste far attenzione alla presenza di muffa sui muri. Potrebbero insomma rivelarsi utili per scoprire qualcosa che non va nella vostra casa.

Come sbarazzarsi dell’insetto forbice

Se volete dire addio all’insetto forbice, occorre adottare qualche piccola strategia. Innanzitutto, prevenite l’ingresso di questi animaletti: controllate porte e finestre, alla ricerca di zanzariere rotte o crepe accanto alle cornici degli infissi, da dove le forbicine possono facilmente entrare. A questo punto, potete sbarazzarvi facilmente di quelle che sono già in casa. Un piccolo trucchetto consiste nel sistemare sul pavimento delle trappole di cartone ondulato, reperibile in qualsiasi cartoleria. Poiché l’insetto forbice teme la luce del giorno, si andrà a rifugiare tra le pieghe del cartone per poi uscire di notte. Nel tardo pomeriggio, non dovrete far altro che raccogliere le trappole e portarle fuori, lasciando liberi gli insetti che vi sono intrappolati.

In alternativa, potete usare la farina fossile: si tratta di una polvere disponibile nei negozi di giardinaggio, conosciuta anche come terra di diatomee. È composta da fossili di alghe microscopiche, e se viene in contatto con le forbicine danneggia il loro esoscheletro, disidratandole velocemente e portandole alla morte. Cospargete un po’ di farina fossile nei pressi delle finestre e delle porte, o ancora negli angoli in cui avete notato la presenza di questi insetti. Nel giro di poco tempo dovreste riuscire a sbarazzarvene completamente.

Un rimedio ancora più economico e naturale consiste in un repellente a base di aglio e olio, davvero molto efficace contro una gran varietà di insetti (come i millepiedi, le cimici e gli afidi). Come si prepara? Prendete un bulbo d’aglio, pulitelo e poi tritatelo grossolanamente, mettendolo in un piccolo contenitore. Versatevi sopra un paio di cucchiai d’olio, in modo che il trito rimanga in infusione completamente per almeno 24 ore. Passato questo periodo di tempo, filtrate la soluzione eliminando i pezzetti d’aglio e diluitela in un flacone spray assieme a mezzo litro d’acqua e ad un cucchiaio di sapone liquido. Mescolate bene e nebulizzate sulle piante da interno o sul pavimento, negli angoli in cui trovate più spesso le forbicine. L’odore intenso le terrà lontane.

Se tutto ciò non è sufficiente, potete sempre far ricorso a soluzioni più professionali. Alcuni insetticidi naturali a base di piretrine si rivelano molto efficienti: si possono acquistare nei negozi di giardinaggio e nelle serre, hanno un costo contenuto e sono facili da utilizzare – l’importante è seguire sempre le istruzioni riportare sulla confezione. Potete anche provare i repellenti ad ultrasuoni, che emettono delle onde sonore fastidiose (ma impercettibili all’uomo) in grado di tenere lontani gli insetti. Infine, ci sono gli spray insetticidi veri e propri, da usare però con cautela.

Questi prodotti sono infatti pericolosi, soprattutto se avete bambini o animali domestici in casa. Vanno utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni e solo in luoghi facilmente circoscrivibili: in questo modo, vi assicurerete che nessuno possa entrare in contatto con lo spray, potenzialmente molto nocivo, lasciandogli il tempo di agire contro gli insetti forbice. I posti più adatti dove spruzzare gli insetticidi sono i pertugi nei quali si rifugiano, spesso abbastanza inaccessibili da bambini e animali – e quindi sufficientemente sicuri.