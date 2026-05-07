In primavera gli animali selvatici come rondini, ricci e istrici si avvicinano sempre più ai centri urbani. Ecco perché succede e come aiutarli

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123RF Rondine porta il cibo ai suoi piccoli

Con l’arrivo della primavera, le città e le periferie italiane tornano a popolarsi di animali selvatici che sempre più spesso condividono i nostri spazi urbani. Le rondini che nidificano sotto i tetti, i ricci che attraversano i giardini e i cortili durante la notte, gli istrici avvistati lungo le strade e le aree verdi ai margini dei centri abitati: questa è una presenza ormai sempre meno eccezionale e ogni stagione più frequente.

Secondo gli esperti, il fenomeno è legato a diversi fattori: espansione urbana, frammentazione degli habitat naturali, cambiamenti climatici e disponibilità di cibo nelle aree antropizzate. Le città, soprattutto nelle stagioni miti, diventano ambienti relativamente ospitali per molte specie, che imparano ad adattarsi alla presenza umana pur mantenendo una natura profondamente selvatica.

Il ritorno delle rondini nei centri urbani

Tra i simboli più riconoscibili della primavera ci sono senza dubbio le rondini, in origine una delle specie selvatiche per eccellenza. Questi piccoli migratori percorrono migliaia di chilometri dall’Africa per tornare negli stessi luoghi di nidificazione dell’anno precedente. Molte scelgono gli edifici, i porticati, le stalle e i tetti delle città, dove trovano riparo e condizioni favorevoli per allevare i piccoli.

Negli ultimi decenni, tuttavia, la popolazione di questi volatili è diminuita sensibilmente in molte aree europee e rischia di entrare nell’elenco delle biodiversità in pericolo. Tra le cause principali ci sono l’uso di pesticidi, la riduzione degli insetti di cui si nutrono e la distruzione dei siti di nidificazione. Anche la ristrutturazione degli edifici moderni, spesso privi di sporgenze o cavità, rende più difficile la costruzione di un posto sicuro per riposare e rifugiarsi dalle intemperie.

Rondini in difficoltà? I consigli della Lipu

Gli esperti della Lipu invitano a non rimuovere i nidi presenti sotto i tetti e i balconi. Oltre a essere crudele è una pratica vietata durante il periodo riproduttivo. Le rondini, infatti, tendono a tornare ogni anno nello stesso luogo e la perdita del nido può compromettere la riproduzione della specie.

Se si trova un piccolo caduto dal nido, il consiglio è di non improvvisare cure domestiche. In molti casi i genitori continuano ad assisterlo anche a terra. Se l’animale è ferito o in evidente difficoltà, occorre contattare un Cras, Centro di Recupero Fauna Selvatica autorizzato.

Particolare attenzione meritano anche i rondoni, spesso confusi con le rondini. A differenza di queste ultime, non riescono quasi mai a riprendere il volo da terra: un esemplare trovato sul suolo è probabilmente in pericolo e necessita di un soccorso specializzato.

Ricci nei giardini e nei parchi cittadini

Sempre più comuni, in primavera, sono anche gli incontri con i ricci europei nei quartieri residenziali. Animali selvatici prevalentemente notturni, trovano rifugio nelle siepi, nei giardini, negli orti e nelle aree verdi urbane, dove cercano insetti, lumache e piccoli invertebrati per nutrirsi.

La loro presenza viene spesso considerata positiva perché contribuisce all’equilibrio naturale degli ecosistemi urbani. Tuttavia questi animali affrontano numerosi rischi: devono affrontare il traffico stradale, fare i conti con le reti da giardino, vari pesticidi, i tagliaerba automatici e i diserbanti che rappresentano minacce frequenti.

Come aiutarli e quando farlo

Secondo la Lipu, un riccio va soccorso solo in casi specifici: se è ferito, immobile, infestato da parassiti o visibilmente debilitato. Anche i cuccioli troppo piccoli all’inizio dell’inverno possono avere bisogno di assistenza per sopravvivere al letargo.

Molti errori derivano però dalla convinzione che ogni animale selvatico abbia bisogno dell’intervento umano. In realtà, prelevare un riccio sano dal suo ambiente può essere dannoso. Gli esperti raccomandano di limitarsi a mettere a disposizione acqua fresca e, se necessario, cibo adatto come crocchette per gatti o cani. È invece assolutamente sconsigliato offrire latte, che può risultare tossico per questi animali.

Un giardino ‘amico della fauna’ può fare molto: lasciare angoli con foglie e legna, evitare pesticidi e creare piccoli passaggi nelle recinzioni permette ai ricci di muoversi liberamente tra gli spazi verdi urbani.

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Gli istrici alle porte delle città

Meno frequenti ma sempre più segnalati sono gli avvistamenti di istrici nelle periferie urbane e nelle campagne vicine ai centri abitati. Si tratta del più grande roditore presente in Italia, è un animale schivo e prevalentemente notturno. Negli ultimi anni ha ampliato la propria presenza in diverse regioni italiane, spingendosi talvolta vicino a strade, quartieri periferici e aree agricole.

La crescita delle aree urbanizzate e la riduzione degli habitat naturali costringono infatti molte specie selvatiche – fra cui gli scoiattoli che amano il traffico – ad adattarsi agli spazi modificati dall’uomo, soprattutto in primavera. Gli istrici cercano soprattutto cibo e aree tranquille dove scavare le proprie tane. Nonostante l’aspetto imponente, raramente rappresentano un pericolo per le persone: tendono anzi a fuggire al primo segnale di disturbo.

Gli esperti raccomandano di non avvicinarli e soprattutto di non tentare di nutrirli. Come per gli altri animali selvatici, la convivenza passa attraverso il rispetto della distanza e dei comportamenti naturali della specie. In caso di animale ferito o investito, è necessario contattare i servizi veterinari competenti o i centri specializzati nel recupero della fauna selvatica.

Come aiutare davvero la fauna selvatica

La tentazione di soccorrere immediatamente un animale selvatico apparentemente in difficoltà è comprensibile, ma spesso il modo migliore per aiutarlo consiste nel limitare il disturbo umano. I Centri di Recupero Fauna Selvatica ricordano che ogni anno migliaia di animali vengono raccolti inutilmente da persone convinte di salvarli.

L’approccio corretto prevede alcune regole semplici. Prima di tutto, bisogna osservare l’animale da lontano, evitare manipolazioni non necessarie, tenere lontani cani e gatti domestici e – in caso di una reale emergenza – è fondamentale contattare il personale qualificato.

I Cras curano ogni anno decine di migliaia di animali selvatici vittime di incidenti stradali, collisioni, avvelenamenti o cadute dai nidi. Dopo le cure, l’obiettivo resta sempre uno: reintrodurli nel loro ambiente naturale senza alterarne il comportamento selvatico.

La presenza crescente di rondini, ricci e istrici nei centri urbani racconta un cambiamento profondo nel rapporto tra uomo e natura. Le città non sono più spazi completamente separati dalla fauna selvatica, ma ecosistemi condivisi dove la convivenza richiede attenzione, consapevolezza e rispetto.

Fonti bibliografiche

Recupero della fauna – Lipu.it;

Sos animali feriti – Lipu.it;

Il rondone comune: straordinario migratore – Lipuvibo.it;

Attenti ai ricci – Lipumilano.it.