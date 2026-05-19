Ascolti tv del 18 maggio, Alberto Angela cambia ma la sfida è sempre coi Cesaroni

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Le pagelle di Noos del 28 luglio 2025, ultima puntata per Alberto Angela

Lunedì 18 maggio è tornato su Rai 1 Alberto Angela con Ulisse – Il piacere della scoperta. Questa puntata non è più dedicata a un luogo ma un grande personaggio del passato, Lucrezia Borgia.

Anche se Alberto Angela cambia genere, la sfida è sempre la stessa contro I Cesaroni. Canale 5 ha infatti mandato in onda una nuova puntato della serie che ha visto il ritorno della famiglia più famosa di Roma.

Intanto, dopo la conduzione dell’Eurovision 2026, Elettra Lamborghini è di nuovo su Rai 2 con The Unknown – Fino all’ultimo bivio. E su Rai 3 è andato in onda Newsroom. Su Rete 4 abbiamo visto Quarta Repubblica e su Italia 1 il film Attacco al potere 3. Su La7 abbiamo ritrovato La Torre di Babele.

Nell’access prime time Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1 e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5 si contendono il podio degli ascolti a colpi di share.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 18 maggio