Ascolti tv dell’11 maggio, Alberto Angela non teme I Cesaroni

Alberto Angela con "Ulisse - Il piacere della scoperta" su Rai 1 sfida "I Cesaroni" su Canale 5. De Martino e Scotti, è guerra aperta: i dati di ascolto

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ansa Alberto Angela

Dopo il successo della puntata dedicata a New York, Alberto Angela è tornato su Rai 1 con Ulisse – Il piacere della scoperta. Questa volta è andato in Giappone per un viaggio affascinante che va dai samurai agli eroi dei manga e dei cartoni animati, passando attraverso la cucina, le catastrofi naturali, la tecnologia all’avanguardia e le bellezze della natura.

Alberto Angela tenta così di bissare il successo e non teme la concorrenza de I Cesaroni – Il ritorno. Su Canale 5 è andata in onda infatti una nuova puntata della serie con Claudio Amendola.

Su Rete 4 invece abbiamo ritrovato Quarta Repubblica dove si è parlato dei paradossi della giustizia, dal caso di Garlasco a quello della Minetti. Su Italia 1 è andato in onda il film Attacco al potere 2.

Su Rai 2, in attesa di vederla all’Eurovision 2026, Elettra Lamborghini ha debuttato col nuovo show, The Unknown – Fino all’ultimo bivio, mentre su Rai 3 è tornato Newsroom. La7 ha trasmesso La Torre di Babele.

Nell’access prime time non è mancata la sfida all’ultimo share tra Stefano De Martino e Gerry Scotti.

Prima serata, ascolti tv dell’11 maggio: Alberto Angela vince su tutti

Su Rai 1 Ulisse – Il piacere della scoperta incolla al piccolo schermo 2.629.000 spettatori pari al 17.4% di share dalle 21:45 alle 23:53. Su Canale5 I Cesaroni – Il Ritorno conquista 2.470.000 spettatori con uno share del 14.5% dalle 21:58 alle 22:58. Su Rai2 The Unknown – Fino all’Ultimo Bivio intrattiene 674.000 spettatori pari al 4.6%.

Su Italia1 Attacco al potere 2 appassiona 1.278.000 spettatori con il 7.5%. Su Rai3 Newsroom segna 480.000 spettatori (3.5%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 1.045.000 spettatori (8.6%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 835.000 spettatori e il 4.7%. Su Tv8 GialappaShow ottiene 618.000 spettatori (4.4%). Sul Nove Little Big Italy raduna 537.000 spettatori con il 3.2%

Access Prime Time, dati dell’11 maggio: Gerry Scotti supera De Martino

Su Rai1 Cinque Minuti registra 4.048.000 spettatori (21.4%) e Affari Tuoi arriva a 4.856.000 spettatori (24.1%) dalle 20:48 alle 21:41. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 9 minuti (3.874.000 – 20%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.992.000 spettatori pari al 24.7% dalle 20:53 alle 21:52. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 608.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.155.000 spettatori (5.8%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.027.000 spettatori (5.4%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.314.000 spettatori (6.5%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 926.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 757.000 spettatori e il 3.7% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.734.000 spettatori (8.6%). Su Tv8 Foodish arriva a 407.000 spettatori e il 2.1%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 460.000 spettatori con il 2.3%.

Ascolti tv Preserale, dati dell’11 maggio

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.786.000 spettatori pari al 23.8%, mentre L’Eredità coinvolge 4.130.000 spettatori pari al 27.2%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.652.000 spettatori (15.9%), mentre Avanti un Altro convince 2.425.000 spettatori (17.8%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (359.000 – 3.5%), F.B.I. conquista 472.000 spettatori con il 3.6% nel primo episodio e 651.000 spettatori con il 3.8% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (349.000 – 3.2%), Studio Aperto Mag sigla 282.000 spettatori (2.2%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 599.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.078.000 spettatori (13.3%). A seguire Blob segna 866.000 spettatori (5%) e Kong – Con la Testa tra le Nuvole sigla 768.000 spettatori (4.2%).

Su Rete4 10 Minuti interessa 808.000 spettatori (5.5%), mentre La Promessa intrattiene 900.000 spettatori (5.1%). Su La7 Ignoto X raduna 302.000 spettatori pari al 2.4%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 400.000 spettatori (2.6%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (243.000 – 2.3%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 566.000 spettatori con il 3.2%.