Un posto al sole, le anticipazioni del 12 maggio 2026: Micaela si sente tradita

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Ufficio stampa - Rai Micaela, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 12 maggio 2026.

Nella puntata precedente dell’11 maggio 2026

Lunedì 11 maggio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Turbata da un incubo che sembra gettare nuove ombre su Maurizio e sulla fine della sua storia con Monica, Serena dovrà decidere se parlarne con Manuela, che intanto organizza il primo incontro tra Jimmy e il “nuovo” nonno. Nel frattempo il dimissionario Otello intende proporre come proprio successore un nome che fa impallidire il povero Raffaele.

Anticipazione della puntata del 12 maggio 2026

Manuela si avvicina sempre di più a suo padre, mentre Micaela si sente tradita dalle iniziative della gemella. Serena prosegue nel tentativo di scoprire la verità su quanto sia realmente accaduto tra Maurizio e Monica. Intanto, compiaciuto della scelta di Otello che lo ha indicato come suo successore, Renato non perde occasione per punzecchiare Raffaele, ostentando la sua futura carica di amministratore.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dall’11 al 15 maggio