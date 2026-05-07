Un posto al sole, le anticipazioni del 8 maggio 2026: l’incubo di Serena si avvera

Manuela si avvicina al padre e l'incubo di Serena porta alla luce una sconvolgente verità: trama di "Un posto al sole" di venerdì 8 maggio

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Un posto al sole, le anticipazioni del 8 maggio 2026: l’incubo di Serena si avvera
Ufficio stampa Rai
Serena e Manuela in "Un posto al sole"
Quali sono le verità su Serena? Quando è iniziata Un posto al sole? Chi sono i protagonisti della serie?

Torna l’appuntamento del venerdì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 8 maggio 2026: emergono sconvolgenti verità.

Nella puntata precedente del 7 maggio 2026

Giovedì 7 maggio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Cresce la complicità tra Vanni e Ornella e Raffaele decide di fare una sorpresa alla moglie. Lo scontro tra Cristina e il padre si fa sempre più acceso, mentre Marina patisce con crescente insofferenza la presenza di Greta. In cerca di equilibrio, Gianluca trova conforto in Rossella. Intanto Alberto scoprirà un lato di Anna che non conosceva.

Anticipazione della puntata del 8 maggio 2026

Manuela è sempre più determinata a portare avanti il rapporto con il padre, mentre un nuovo incubo di Serena porta alla luce una sconvolgente verità. Raffaele, che desidererebbe avere più tempo libero da dedicare a Ornella, è però assorbito da Renato e Otello in vista dei lavori urgenti da fare a Palazzo; proprio Otello sta meditando un’inaspettata decisione. Nel frattempo Roberto convince Greta della necessità di far cambiare scuola a Cristina, mentre Marina è sempre più inquieta per il tempo che il marito e la sua ex stanno trascorrendo insieme.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 4 all’8 maggio

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Anticipazioni di Un posto al sole