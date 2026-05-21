Artem Tkachuk arrestato, chi interpreta in Mare Fuori

Artem Tkachuk, attore di Mare Fuori, arrestato a Milano dopo una notte di vandalismi. Ma è solo l’ultimo episodio di mesi segnati da risse, denunce e un tso

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IPA Artem Tkachuk

Nuovi problemi giudiziari per Artem Tkachuk, l’attore noto al grande pubblico per il ruolo di Pino O’ Pazzo nella serie Rai Mare Fuori. Il giovane interprete è stato arrestato a Rho, alle porte di Milano, dopo essere stato sorpreso insieme ad alcuni amici mentre danneggiava auto in sosta.

Secondo le prime ricostruzioni, all’arrivo delle forze dell’ordine il 25enne avrebbe reagito con forte aggressività, insultando e minacciando gli agenti intervenuti sul posto. “Vi meno, ora vi prendo e vi sfondo”, avrebbe urlato agli operatori, aggravando ulteriormente la sua posizione.

Per l’attore sono così scattate accuse che vanno dal danneggiamento aggravato plurimo in concorso fino a minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Una vicenda che riporta ancora una volta il nome di Artem al centro della cronaca, dopo mesi già segnati da episodi controversi e comportamenti problematici.

Il caso ha immediatamente riacceso l’attenzione mediatica attorno all’attore, diventato negli ultimi anni uno dei volti più riconoscibili della fiction ambientata nel carcere minorile di Napoli.

Tutti i problemi dell’attore Artem Tkachuk

Quello di Milano non è il primo episodio problematico che coinvolge Artem Tkachuk. Negli ultimi mesi l’attore era già finito più volte al centro delle cronache per comportamenti sopra le righe, risse e interventi delle forze dell’ordine.

Lo scorso autunno era stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio dopo un episodio avvenuto al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, dove era arrivato in codice rosso dando poi in escandescenze durante le cure mediche. Dopo il ricovero, attraverso i social, aveva contestato pubblicamente la decisione dei sanitari, sostenendo di essere stato trattenuto solo per aver tentato di rimuoversi una flebo.

A febbraio, invece, un’altra notte agitata lo aveva portato nei guai a Roma. L’episodio era iniziato in discoteca e si era concluso con una rissa davanti a un hotel nella zona di Torre Maura. Anche in quell’occasione l’attore aveva commentato pubblicamente l’accaduto con toni provocatori: “Hanno provato a rubarmi la collana e lì ho spezzato i denti”.

Una sequenza di episodi che ha alimentato preoccupazione anche all’interno dell’ambiente vicino alla produzione di Mare Fuori, dove Tkachuk resta comunque uno dei protagonisti storici della serie.

Chi è Artem Tkachuk

Nato in Ucraina nel 2000, Artem Tkachuk è arrivato in Italia da bambino insieme alla famiglia, crescendo ad Afragola, in provincia di Napoli. In diverse occasioni ha raccontato pubblicamente un’infanzia complicata, segnata dalla separazione dei genitori, dalle difficoltà economiche e da episodi di discriminazione e bullismo. Proprio per reagire a quel contesto si era avvicinato alla boxe, disciplina che ancora oggi considera fondamentale nella propria vita.

Il debutto nel cinema è arrivato quasi per caso a 17 anni, quando è stato scelto per La paranza dei bambini, film tratto dal romanzo di Roberto Saviano e diretto da Claudio Giovannesi. Nello stesso periodo è rimasto anche vittima di un accoltellamento mentre cammina per strada.

Dal 2020 interpreta Pino O’ Pazzo in Mare Fuori, diventando uno dei personaggi più amati della serie Rai e uno dei pochi presenti sin dalla prima stagione.

Nel 2024 ha partecipato a Pechino Express insieme al collega di serie Antonio Orefice: i due hanno formato la coppia dei Fratm.

Durante un monologo a Le Iene, Artem ha inoltre ammesso le proprie fragilità parlando apertamente delle “tempeste” attraversate nella vita: “Conosco il dolore di crescere senza un padre, ma la cosa peggiore è vivere senza un sogno”. Parole che oggi, alla luce delle nuove vicende giudiziarie, assumono un significato ancora più complesso.